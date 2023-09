Multi élelmiszerláncok: családtámogatás az árakon és a munkatársakon keresztül (X)

Évente több száz milliárdos nagyságrendben fektetnek be az árak letörésébe, valamint munkatársaik bérezésébe és egyéb juttatásaiba az árharcos multinacionális nemzetközi élelmiszerláncok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat nemzetközi élelmiszer-kiskereskedője (Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar, Tesco) emellett sokrétű intézkedéscsomaggal támogatja kollégái munka- és életkörülményeit, a rugalmas munkavégzési lehetőségektől kezdve az extra szabadságokig. A munkavállalóik 70 százalékát adó nők élethelyzetét figyelembe véve az áruházláncok számos további családbarát intézkedést is beépítettek működésükbe, hogy támogassák a családi élet megalapozását, valamint a gyerekvállalás és a karrierlehetőségek összeegyeztetését.

Prioritásként kezelik a magyar családok támogatását az OKSZ nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatai. Az inflációellenes védőháló fenntartása érdekében összesen havi több 10 milliárd forintot fektetnek be kedvezményekbe és akciókba, miközben évente közel 300 milliárd forintot fordítanak mintegy 50 ezer magyar munkavállaló fizetésére és járulékaira.

Átfogó családtámogatási rendszer

A multi élelmiszerláncok azonban nem állnak meg az anyagi javadalmazásnál. Családbarát intézkedéseik szerves részét képezi többek között a gyermeket tervezők és nevelők támogatása, különös tekintettel a munkatársak közel 70 százalékát képviselő nőkre. A kiskerláncok közül többen támogatják babacsomaggal a friss szülőket (anyákat és apákat egyaránt), és biztosítanak a szülési szabadságról visszatérőknek részmunkaidős foglalkoztatási lehetőséget.

Fotó: Tesco Magyarország

Szintén több helyen bevett gyakorlat a térítésmentes táborok szervezése a munkatársak gyerekeinek a nyári szünet időszakában, valamint az iskolakezdési támogatás, amely van, ahol az elsősök szüleinek nyújtott extra tanévindító szabadnappal is kiegészül. A munkavégzés és a családi élet gördülékeny összehangolását, illetve a szülőség megélését segítik továbbá az extra fizetett szabadságok.

Rugalmas hozzáállás

A nemzetközi élelmiszer-kiskereknél a rugalmas foglalkoztatási formák is a normál működés részét képezik mind a szellemi, mind pedig a fizikai munkavégzéssel járó pozíciókban. Így a központban, az áruházakban, illetve a raktárakban dolgozók is tudnak élni a munka-magánélet egyensúlyát támogató lehetőségekkel, köztük például a kötetlen munkarenddel, rugalmas és az egyedi igényeket is figyelembe vevő munkaidő-beosztással.

Fotó: Tesco Magyarország

Az OKSZ nemzetközi élelmiszer-kiskereskedői a munkától való távolmaradást nem csupán a szülők esetében kezelik rugalmasan. Akad közöttük olyan cég, amelyik a súlyos betegség vagy sérülés után a munkába visszatérő kollégákat segíti azzal, hogy a munkába állást követő 4 hétben csak munkaidejük felében kell dolgozniuk, miközben teljes munkaidős bért fizet nekik. Míg máshol akár ötévente biztosítanak hosszabb alkotói szabadságot vagy lehetőséget adnak arra a munkatársaknak, hogy gondozásra szoruló családtagjaikkal töltsenek hosszabb időt.

A felületen elhelyezett tartalom az Országos Kereskedelmi Szövetség nemzetközi élelmiszer-kiskereskedő tagvállalkozásainak megbízásából jött létre, előállításában és szerkesztésében a Mandiner szerkesztősége nem vett részt.

Fotók: Tesco Magyarország