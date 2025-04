Japánban cirkálnak hamarosan az amerikai robotaxik

A szerző a Makronóm elemzője.

A világ egyik legnagyobb önvezetőjármű-fejlesztője most először lép ki az Egyesült Államok határain túlra. A Google anyavállalatához, az Alphabethez tartozó Waymo eddig elsősorban az arizonai Phoenixben és San Franciscóban futtatta robotaxi-szolgáltatását, ám Tokióval egy teljesen új, sokkal komplexebb közlekedési környezetben teheti próbára a technológiáját. A japán főváros szűk utcái, bal oldali közlekedése és zsúfolt forgalma komoly kihívás elé állítja az önvezető rendszereket – a cég szerint éppen ezért ideális terep a további fejlesztésekhez.

A projekt célja, hogy adatokat gyűjtsenek a japán vezetési stílus jellegzetességeiről, beleértve a baloldali közlekedést és a sűrű városi környezetben történő navigációt.

„Tokióban ugyanazokat az elveket követjük, amelyek az Egyesült Államokban is vezérelnek minket: elkötelezettek vagyunk a biztonság mellett, valamint arra törekszünk, hogy elnyerjük a helyiek bizalmat, és együttműködünk a városvezetéssel” – nyilatkozta Nicole Gavel, a Waymo üzletfejlesztési és stratégiai partnerségekért felelős vezetője.

A járműveket egyelőre kézi irányítással vezetik a térképezési adatok gyűjtése érdekében, és a helyi taxiflotta-üzemeltető, a Nihon Kotsu felügyeli őket. Körülbelül 25 kocsit küldenek Japánba, az elsőt már észlelték is egy tokiói parkolóban.

Komoly kihívások várnak a mérnökökre

Egy a LinkedInen megjelent, fényképeket posztoló felhasználó szerint a Waymo mérnökei nagy fába vágták a fejszéjüket, ugyanis, ahogy említettük, Tokió tele van szűk, kanyargós utakkal és rengeteg gyalogossal.

Annak ellenére, hogy a vállalat járművei csak most érkeztek meg a városba, a Waymo elmondása szerint már előkészítették a terepet. Kiképezték a GO – egy népszerű japán taxialkalmazás – sofőrjeit és flottamenedzsereit, emellett egyeztettek a helyi tisztviselőkkel, kormányzati szervekkel és intézményekkel.

Globális verseny az önvezető technológiában

A Waymo jelenleg San Franciscóban, Los Angelesben, Phoenixben és Austinban üzemeltet robotaxi-szolgáltatást, és a közeljövőben tervezi a bővítést a Szilícium-völgyben, Atlantában, Miamiban és Washingtonban, de azt is bejelentették, hogy San Diegóban és Las Vegasban is terjeszkednének.

Miközben a Waymo Japánban teszteli a járműveit, Kína is igyekszik felfuttatni saját vezető nélküli technológiáját. A Baidu Apollo Go robotaxi-szolgáltatása ugyanis tavaly év végén már 1,1 millió fizetős, teljesen önvezető fuvart bonyolított le az országban, és Hongkongban is el akar indulni. A Waymóhoz hasonlóan az Apollo Go hetente átlagosan 200 ezer fizetett utat bonyolít le.

Az önvezető autók piaca

Az autonóm gépjárművek piaca dinamikus növekedés előtt áll, amit a technológiai fejlődés, a kormányzati támogatások és a fogyasztói igények egyaránt hajtanak. A Global Market Insights előrejelzése szerint az önvezető autók globális piaca tavaly 1,8 ezermilliárd dolláros értéket ért el, és idéntől 2034-ig várhatóan 11,1 százalékos éves átlagos növekedési rátával (CAGR) bővül, elérve a 4-5 ezermilliárdot. Mindez részben az olyan robotaxi-szolgáltatások terjedésének köszönhető, mint amilyet a Waymo is fejleszt, valamint az olyan nagy piacok fokozott részvételének, mint Japán, Kína és az Egyesült Államok.

Egy másik forrás, a Mordor Intelligence azt prognosztizálja, hogy az autonóm autók piaca idén 47,84 milliárd dollárról indul, és 2030-ra 133,32 milliárdra nő, 22,75 százalékos CAGR mellett. Ez az eltérés a becslésekben részben abból adódik, hogy a különböző elemzések eltérő szegmensekre (pl. személyautók, teherautók, robotaxik) és földrajzi területekre fókuszálnak. Japán esetében a piac bővülését segíthetik a kormány smart city programjai, amelyek az idősek és a vidéken élők számára célzott önvezető közlekedési megoldásokat támogatnak, például a Nissan 2027-re tervezett autonóm fuvarozási szolgáltatását.

Fenntarthatóság és társadalmi hatás

Az önvezető autók piacának bővülése nemcsak gazdasági lehetőségeket teremt, hanem jelentős társadalmi és környezeti hatásokkal is jár. Japánban, ahol a kormány 2050-re karbonsemlegességet tűzött ki célul, a Waymo elektromos Jaguar I-PACE járműveinek használata összhangban áll az ország fenntarthatósági törekvéseivel. Ezek a teljesen elektromos modellek csökkenthetik a közlekedésből származó szén-dioxid-kibocsátást, ami különösen fontos egy olyan nagyvárosban, mint Tokió, ahol a légszennyezés és a klímaváltozás hatásai kiemelt figyelmet kapnak. A japán kormány „Zöldnövekedési Stratégiája” (Green Growth Strategy) is támogatja az elektromos és autonóm járművek elterjedését, célul tűzve ki, hogy 2035-re az új autók 100 százaléka elektromos legyen.

A Waymo tokiói tesztjei emellett hozzájárulhatnak a közlekedésbiztonság javításához, ami szintén kulcsfontosságú. A közúti balesetek világszerte komoly problémát jelentenek: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente mintegy 1,2 millió ember veszíti életét balesetekben, és további 20–50 millió sérül meg. Japánban, bár a baleseti statisztikák jobbak a globális átlagnál (2022-ben 2533 halálos áldozat), az önvezető technológia további csökkenést hozhat, különösen az idősek körében, akik a balesetek jelentős hányadában érintettek. A Waymo rendszerei, amelyek emberi hibák – például figyelmetlenség vagy fáradtság – nélkül működnek, potenciálisan több ezer életet menthetnek meg, és csökkenthetik a balesetekből eredő gazdasági károkat, amelyek világszerte évente több százmilliárd dollárra rúgnak.

További társadalmi előny, hogy az önvezető autók – mint fentebb megemlítettük –javíthatják a mobilitást Japán elöregedő társadalmában. Az ENSZ előrejelzései szerint ugyanis 2030-ra az ország lakosságának több mint egyharmada 65 év feletti lesz, és sokan közülük már nem vezethetnek. A Waymo robotaxi-szolgáltatása azonban lehetővé teheti számukra az önálló közlekedést, csökkentve ezzel a vidéki területek elszigeteltségét és támogatva az életminőség javulását. Ez egyúttal gazdasági előnnyel is járhat, hiszen a mobilitás fenntartása serkentheti a helyi gazdaságokat.

