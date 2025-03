Egyre népszerűbbek a női sportok 

A szerző a Makronóm elemzője.

A Cerulli Associates jelentése szerint 2048-ig összesen 124 ezermilliárd dollár értékű vagyon cserél gazdát az Egyesült Államokban a „nagy vagyonátruházás” részeként. Kay Hope, a Bank of America Global Research elemzője szerint ennek túlnyomó többségét nők kapják meg. Számításai szerint a hölgyek a 124 ezermilliárd mintegy 70 százalékát öröklik meg a következő 25 év során, bár ennek egy része többször is gazdát cserél majd – először a túlélő házastársak, aztán a gyermekeik kapják meg. A Bank of America Institute nemrégiben közzétett, a nőkről és a vagyonról szóló jelentése szerint körülbelül 54 ezermilliárd kerül a túlélő házastársakhoz – ezt nevezik horizontális vagyonátruházásnak. Ebben a csoportban a kedvezményezettek 95 százaléka nő. A tanulmány megállapította, hogy várhatóan további 47 ezermilliárd dollár kerül a fiatalabb generációk női tagjaihoz, méghozzá örökölt vagyon formájában.

Növekszik a nők gazdasági prosperitása

A nemek közötti bérszakadék a nők életkorának növekedésével emelkedik. A 16 és 24 év közötti hölgyek a hasonló korú férfiak fizetésének a 90,6 százalékát vitték haza, míg ez a különbség körülbelül 81 százalék a 35–54 éveseknél. Emellett a Világbank jelentése szerint egyetlen ország sem biztosít egyenlő esélyeket a nők számára – még a leggazdagabbak sem. A nemek szerinti foglalkoztatási arányban nagyok a különbségek. A munkaképes korú (15 év feletti) nők foglalkoztatottsági aránya a BofA Global Research szerint 2010 óta átlagosan 14 százalékponttal alacsonyabb, mint a férfiaké a magas, és körülbelül 27-tel az alacsony jövedelmű országokban.

A nők azonban egyre magasabb szintű oktatásban részesülnek, és ugyanannyit, ha nem többet dolgoznak, mint a férfiak, ez pedig emelkedő bérekhez és a vezető pozíciókban való nagyobb képviselethez vezetett – áll a jelentésben. A McKinsey kutatása szerint

2030-ra az Egyesült Államokban a magánvagyon mintegy kétharmadát a nők birtokolják majd

– ami a történelem legnagyobb nemek közötti vagyonátruházása lesz.

Carolyn McClanahan pénzügyi tanácsadó szerint ez a pénz egy olyan biztonsági hálót teremthet a hölgyek számára, amely korábban nem létezett. Ez azért is fontos, hiszen átlagosan majdnem hat évvel tovább élnek, mint a férfiak, ami azt jelenti, hogy stratégiákat kell kidolgozniuk annak biztosítására, hogy a megtakarításaik tovább tartsanak.

Egyre népszerűbbek a női sportok

A női sportok egyre népszerűbbek – a BofA Global Research pedig arra számít, hogy a fizetések, a nyereségek és a szponzori támogatások is követni fogják ezt a trendet, ami a szórakoztatóiparon túl is számít. A Kereskedelmi Világszervezet szerint például a 2023-as női labdarúgó-világbajnokság közel 1,9 milliárd dollárral járult hozzá a globális GDP-hez, közel 40 ezer munkahelyet teremtett és valamivel kevesebb mint 1 milliárd dollárral növelte a háztartások jövedelmét, hiszen például az újonnan létrejövő munkahelyek révén a dolgozók jövedelme nő, ami a háztartási jövedelmek emelkedését eredményezi. A tavalyi párizsi nyári olimpiai játékokon a nők – most először – a részt vevő sportolók 50 százalékát képviselték (ez 1972-ben még csak 15 százalék volt).

Emellett mintegy 35 női kommentátort alkalmaztak Párizsban, ami több mint 200 százalékos növekedés a 2016-os riói olimpiához képest, és 80 százalékkal több a 2020-as tokiói játékokhoz viszonyítva. A női labdarúgást és a kosárlabdát széles körben követik, és egyre nagyobb teret nyernek a női krikett-, rögbi-, valamint jégkorongligák.

Az UN Women szerint 2019 óta

a női sport médiamegjelenései megháromszorozódtak, és az év végére elérhetik a 20 százalékot.

Továbbá az emberek több mint 70 százaléka állítja, hogy évente legalább néhányszor néz női sportokat, és több mint a felük csak az elmúlt három évben kezdte el figyelemmel követni ezeket.

A szponzoráció kifizetődő

A női sportból származó bevételek főként az árucikkek értékesítéséből, a szponzorációból és a partnerségekből származnak. Ez ellentétben áll a férfisportokkal, ahol a bevételek sokkal inkább a közvetítési jogok felé tolódhatnak el.

Akárhogy is, a női sport bevételei több csatornán keresztül is növekedhetnek. A márkák és a műsorszolgáltatók együttes erőfeszítései nagyban segítették a női sport elterjedését, ami ezáltal nagyobb közönséget vonz és növeli e befektetések értékét. A női sportban a szponzori szerződések éves szinten 12 százalékkal nőttek, ami meghaladja az öt legnagyobb férfi profi bajnokság 8 százalékos éves bővülését.

A Sports Innovation Lab nemrégiben készült jelentése szerint a márkák 82 százaléka tervezi, hogy idén növeli a női sportokra fordított kiadásait, ami egyre inkább megéri, hiszen a szponzorok által költött minden egyes dollár több mint 7 dolláros vásárlói értéket generál.

A Deloitte tavaly azt jósolta, hogy 2024-ben a női sportból származó bevételek 52 százaléka az Egyesült Államokból, 14 százaléka Európából és 33 százaléka a világ többi részéből származik. A bevételek több mint 40 százalékával a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, ezt követi a kosárlabda 28 százalékkal, a fennmaradó 32 százalékon pedig más sportágak osztoznak.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/Tóth Zsombor



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.