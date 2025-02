Ilyet még senki nem csinált: a cseh jegybank eurómilliárdokért venne bitcoint

A szerző a Makronóm újságírója.

Formabontó és egyedi ötlettel állt elő Aleš Michl, a cseh jegybank elnöke. Eddig a nyugati központi bankok közül senki nem nyúlt a kriptovalutákhoz, ő azonban éppen azt tervezi, hogy a 140 milliárd eurós állami vagyon öt százalékát bitcoinba fekteti. Bár elismeri az eszköz bizonytalan ármozgását, mint mondta, a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a digitális fizetőeszköz iránt, a Blackrock és más alapok pedig már a tőzsdén is alkalmazzák azt. Arra is rámutatott, hogy Donald Trump gyakorlatilag kormányzati szintre emelte a kriptobefektetési stratégiát, ez a fajta védelem pedig tovább növeli a kriptovaluták értékét, vagyis – mondta Michl – a diverzifikációhoz nagyon is jó eszköznek tűnik.

A csehek a jegybankok számára ismeretlen terepre lépnek. A központi pénzintézetek a konzervatív eszközökre esküsznek, például amerikai kincstári kötvényeket vásárolnak. Az Európai Központ Bank tavalyi értékelésében óvatosságra intette a jegybanki elnököket a kriptovalutákkal kapcsolatban. A vezető közgazdászok akkor úgy vélték, hogy „a bitcoin valós értéke még mindig nulla, így sem fizetőeszköznek, sem befektetésnek nem alkalmazható”. Joachim Nagel, a német jegybank elnöke egyenesen „digitális tulipánláznak” titulálta a kriptokereskedelmet, utalva a Hollandiában 1636 decemberétől 1637 februárjáig tomboló árrobbanásra, amelyben a divat miatt kialakult virágok egyetlen hagymájáért vagyonokat fizettek az emberek – majd vesztették el a befektetéseiket, amikor a hóbort és az árfolyam lecsillapodott.

Vannak azonban kivételek, igaz, nem a nyugati intézeteknél: El Salvadorban a kriptovaluták 2021-ben törvényes fizetőeszközzé váltak. A jegybank 6048 bitcoint őriz, ami nagyjából 621 millió dollárnak felel meg. A Nemzetközi Valutaalapnak azonban nem tetszett a diverzifikáció új formája, így az ország visszafogta az ilyen irányú ambícióit, hogy az IMF-fel egyáltalán el tudja kezdeni a finanszírozási tárgyalásokat.

Michl nem igazán nyugtalankodik a figyelmeztetések miatt. Mint mondta, tudja, hogy ingoványos talajra lép, ám ettől – már csak befektetési bankár múltja miatt is – nem riad vissza. Szerinte ötletét a következő években több központi bank is követni fogja, hiszen az alapkezelők és a kereskedelmi bankok is portfóliójuk részévé tették a kriptobefektetéseket.