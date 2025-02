Durván megszűrik a híreket az amerikaiak – mutatjuk a számokat!

A kutatás második szakasza július 29. és augusztus 4. között folyt, ám még izgalmasabb volt a harmadik, az augusztus 19-től 25-ig tartó, ami egybeesett az augusztus 19. és 22. közötti demokrata-nemzetgyűléssel.

A kutatás első megállapítása, hogy a vizsgált tartalmak többsége nem az éppen aktuális politikai-társadalmi történésekkel vagy kérdésekkel foglalkozott. Azon posztok, amelyek viszont igen, azok a legnagyobb arányban amerikai belpolitikai kérdéseket tárgyaltak (55 százalék), így főleg a fent említett négy főbb eseményt. A társadalmi jellegű kérdések közül leginkább a rasszok közötti feszültségek voltak felkapottak, legkevésbé pedig érdekes módon a nemzetközi politikai eseményekkel – azok közül is az izraeli háborúval – foglalkoztak a vizsgált tartalomgyártók. Ezenkívül a technológia és a bűnözés kérdésköre került elő a legtöbbször, az összes vizsgált poszt 3-3 százalékában (1. ábra).

A Pew azt is észrevette, hogy a felmérés három hete közül a másodikon – amikor éppen nem történt semmilyen, az elnökválasztáshoz szorosan kapcsolódó nagyobb esemény – megugrott a társadalmi kérdésekkel és a nemzetközi történésekkel foglalkozó tartalmak aránya. Összességében az egyik központi téma Izrael Hamász elleni háborúja és a Trump elleni merénylet volt. Az is megállapítható, hogy az aktuális belpolitikai eseményeket leginkább a YouTube-on tárgyalták – ezek között is a leggyakrabban a demokrata nemzeti konvenció volt a téma –, míg az Instagramon a legkevésbé. Az utóbbin volt azonban legnagyobb a nemzetközi konfliktusokhoz kapcsolódó posztok aránya (18 százalék), és ezek többsége az izraeli háborúval foglalkozott.