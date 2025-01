Napelemválság: durva túltermelés és árháború

Közel négy éve, 2021-ben Hszi Csin-ping kínai elnök a 2060-as céldátumot jelölte meg a zéró emissziós kibocsátás eléréséhez, ennek érdekében 2030-ig 1200 GW nap- és szélenergia-kapacitás kiépítése került az állami tervekbe. A szektor a politikai támogatás mellett jelentős, 50 milliárd dollárnyi tőkét is vonzott 2011 és 2022 között, aminek köszönhetően az országban 1 millió cég működik a napenergia-iparban, illetve annak beszállítási és ellátási láncaiban.

Érdekességképpen: Kína napelemtermelése már tavaly elérte 1200 GW-ot, ami az éves globális kereslet kétszerese!

A túltermelés hatására nem meglepő, hogy a múlt évben a nagykereskedelmi és az átvételi árak jellemzően a gyártási költségek alá estek, 60-80 százalékos árcsökkenést eredményezve a szállítási lánc teljes spektrumában.

A South China Morning Post anyagából az is kiderül, hogy az 5 millió embert foglalkoztató szegmensben 121 tőzsdén bejegyzett cég található, és közülük tavaly 39 számolt be veszteségről. A globálisan is az egyik legnagyobb gyártó, a Longi Green Energy Technology például a dolgozói 5 százalékát elbocsátotta.

Az is megrázta a piacot, hogy Kínában a tavalyi napelem-telepítés bővülése elmaradt a várakozásoktól. Bár a növekedés 28 százalékos volt, ez jóval elmaradt a két évvel ezelőtti 55 százaléktól.

A túltermelés miatt először a kínai kormány próbált meg beavatkozni a szabályozói oldalon, az újonnan csatlakozó cégeknél 20-ról 30 százalékra növelték a minimális tőkekövetelményeket, emellett 80 kWh/kg-ról 60 alá korlátozták a meglévő poliszilícium-gyártók villamosenergia-fogyasztását, korlátozva a korszerűtlenül termelő kisebb üzemek működését, illetve elindulását. A napelemes termékek exportadó-visszatérítését is 13-ról 9 százalékra csökkentették, hogy felgyorsítsák az iparági konszolidációt.

Jessica Jin, az S&P Global elemzője szerint azonban a kormányzati intézkedéscsomag inkább az újonnan piacra lépő cégeket korlátozza, nem a már meglévőknek segít a konszolidációban.

A fentiekre válaszul, azaz túltermelés és az árháború enyhítésére a Kínai Fotovoltaikus Ipari Szövetség (CPIA) egy önszabályozó megállapodást kezdeményezett 33 nagy gyártóval. Az egyezmény célja az volt, hogy termelési kvótákat és árminimumokat állapítsanak meg a piac stabilizálása érdekében. Azonban több kisebb gyártó már az elejétől fogva figyelmen kívül hagyta a 0,68 jüan/watt ajánlott árminimumot, ami tovább súlyosbította az árversenyt. Így kérdéses, hogy az OPEC-stílusú hozzáállás megoldja-e a túlkapacitási problémákat és elősegíti-e a piaci konszolidációt, vagy csak az iparág „önmentő” akciójaként lehet rá tekinteni.