Jó helyzetben a dolgozók, folytatódik a bérnövekedés

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének kommentárja

Tavaly novemberben is dinamikusan, 11,9 százalékkal emelkedett a nettó átlagkereset értéke, ugyanakkor annak üteme némiképp elmaradt a megelőző hónapokban megszokottól.

A költségvetési szférában az átlagkereset értéke 13,9 százalékkal nőtt. Ezen belül is az oktatás területén volt a leggyorsabb a bérdinamika, 19,1 százalékos, ez viszont lassulást jelent a megelőző hónapokhoz képest. Ebben a bázishatás játszotta a legnagyobb szerepet, az ágazatban ugyanis 2023 novemberében ugrottak meg a keresetek, és ez most került be a bázisba. A közszféra másik két ágában, a közigazgatásban és az egészségügyben is két számjegyű bérfejlesztés történt a megelőző év azonos időszakához képest.

A versenyszférában 11,3 százalékos plusz volt

A versenyszféra esetében a bruttó átlagkereset egy év alatt 11,3 százalékkal nőtt, ami szintén lassulást jelez a megelőző hónapokhoz képest. A bérdinamika fékeződése itt elsősorban az iparban, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó szállítás, raktározás ágazatban ment végbe. Ebben a külső kereslet alakulása nyomán továbbra is gyengélkedő ipari termelés játszhatott szerepet, amely befolyással van egyrészt a ledolgozott órák számára, másrészt a bónuszokra. Viszont az ágazatban még ezzel együtt is fennmaradt a két számjegyű béremelkedés. A szolgáltató szektorban viszont jellemzően csak kisebb mértékben lassult a bérdinamika a megelőző hónapokkal összevetve.

Jellemző a 10 százalék körüli emelés

A kivételt a két legmagasabb átlagbért fizető ágazat jelenti, az információ, kommunikáció, illetve a pénzügyi, biztosítási tevékenység, amelyeknél gyorsulást mutatott a béremelkedés üteme, ezzel némiképp ellensúlyozva a más területeken végbemenő lassulást. Azonban a bérfolyamatokat illetően így is csak viszonylag kismértékűek az eltérések az ágazatok között, mindenhol jellemző a 10 százalék körüli emelkedés.

Decemberben kismértékben tovább lassulhatott a bérdinamika, köszönhetően annak, hogy a 2023 decemberére előre hozott minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés beépült a bázisba, azonban ezzel együtt is arra lehet számítani, hogy az év utolsó hónapjában is két számjegyű ütemben nőttek a bérek.