Lassan oldódnak a német gondok, jövőre térhet magához az ipar

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Szeptemberben – a vártnál kedvezőtlenebb GDP-adat fényében – az ipar a várakozásoknak megfelelően alakult, éves szinten az ágazat termelése 5,4 százalékkal csökkent a naptárhatás kiszűrésével, de havi bázison is ismét mérséklődött a termelés, 0,7 százalékkal.

Az ipari termelés tehát továbbra sem mutatja a kilábalás jeleit. Ebben a legnagyobb szerepet a külső kereslet gyengélkedése játssza. A KSH az első becslés keretében is csak annyit emel ki, hogy

a járműgyártás, a villamos berendezés, valamint a számítógép, az elektronikai, az optikai termék gyártása ágazatokban történt visszaesés, amelyek mindegyike elsősorban exportra termel.

Itt a legfőbb nehézséget továbbra is legfontosabb külpiacunk, a német ipar gyengélkedése okozza. Ezzel szemben az élelmiszer-, ital- és dohánytermék gyártása ágazat bővülni tudott, ezeknél nagyobb a súlya a belső keresletnek.

A nagy megrendelések miatt javulnak a német kilátások

Ismételten vegyes hírek érkeztek a német iparból. Szeptemberben az új rendelések volumene havi alapon 4,2 százalékkal nőtt, és ezzel már éves bázison is emelkedést láthatunk, 1,0 százalékosat. Az összképet ugyanakkor több tényező is árnyalja: egyrészt a szeptemberi bővülés az augusztusi 5,4 százalékos zsugorodás korrekciójaként is értelmezhető, másrészt a növekedést továbbra is leginkább csak a nagy értékű megrendelések húzzák, enélkül havi bázison csupán érdemben kisebb ütemben, 2,2 százalékkal emelkedtek a rendelések.

Sőt, a megbízhatóbb háromhavi átlagot nézve negyedéves alapon is csökkenés történt a német ipari rendelések terén, ha nem vesszük figyelembe a nagyobb rendelések torzító hatását.

Jövőre fellendülés várható

Az ipar kilátásai kapcsán továbbra is jelentős a bizonytalanság, és ez a gazdasági kilátásokra is negatív hatással van. A fellendüléshez szükség van a külső kereslet rendeződésére, amely várakozásaink szerint csak a jövő évtől kezdődhet meg érdemben. Ugyanakkor a folyamatban lévő nagyberuházások termelőre fordulásával, amennyiben van kereslet, az ipar érdemi növekedési többletet adhat a gazdaság egészének.