Az árvíz visszafogta a boltok forgalmát, de a trend emelkedő maradhat

Vegyes képet mutat a kiskereskedelmi forgalom szeptemberi alakulása: éves alapon naptárhatástól megtisztítva 1,7 százalékkal élénkült, csak az üzemanyag-forgalom 5 százalékos visszaesése húzta vissza, enélkül 3,2 százalékos bővülés következett volna be.

Így alakultak az egyes szegmensek

A kiskereskedelmet szeptemberben a nem élelmiszerek forgalma húzta felfelé, itt 5,7 százalékos bővülés történt, amit az alacsonyabb tavalyi bázis is támogatott. Elsősorban a gyógyszer, a gyógyászati termékek, az illatszerek, a csomagküldők és az egyéb internetes áruk forgalmában, valamint a textil-, a ruházati és a lábbeliüzletek körében mért jelentős emelkedést a KSH, utóbbi esetében is az alacsony bázis szerepét kell kiemelni. Más területeken ezzel szemben összességében stagnált az üzletek forgalma, nagyobb visszaesés csak a könyv, az újság és a papíráru esetében látható.

Az élelmiszer-forgalom ezzel szemben csupán kisebb mértékű, 1,5 százalékos növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest, itt érdemi lassulás látható a megelőző hónapokhoz hasonlítva.

Havi összevetésben csökkent a forgalom

Havi bázison jelentős, 1,4 százalékos visszaesést mutat a kiskereskedelem volumene. A csökkenés itt is elsődlegesen az üzemanyag-forgalomhoz kötődött, azonban anélkül is számottevőnek tekinthető a 0,9 százalékos zsugorodás. Ebben egyértelműen az élelmiszer-forgalom hatását kell kiemelni, ebben a szegmensben 2,4 százalékos visszaesés történt, ami egyrészt korrekció az augusztusi 2,8 százalékos bővülés után, másrészt az árvízhelyzet számlájára is felírható.

A szeptemberi árvízhelyzet hatásai

A legutolsó, hasonlóan nagy árvíz 2013 júniusában sújtotta hazánkat, ekkor is látható volt, hogy az élelmiszer-forgalom visszaesett a megelőző hónaphoz képest, amit aztán jelentős felpattanás követett. A különbség, hogy 2013-ban az üzemanyag-kereskedelem mellett a nem élelmiszerek forgalma is érdemben zuhant. Most viszont ez a szegmens bővülni tudott, elsősorban a csomagküldő és az internetes forgalomnak köszönhetően, ezek mellett itt is főleg a gyógyszer, a gyógyászati termékek és az illatszerek, valamint a textil-, a ruházati és a lábbeliüzletek forgalma nőtt augusztushoz képest, amelyeknél szintén megjelenhetett az árvízhelyzet okozta készletezés hatása.