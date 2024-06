Európai energiacsaták – Megfagyunk, ha Ukrajna nem engedi át többé az orosz gázt?

1 . ábra: Az EU földgázimportforrásai negyedéves bontásban (a piros különböző árnyalatai az Oroszországból érkező gázt jelölik), forrás: Bruegel

Áttérés az alternatív útvonalakra

Az Európai Unió legtöbb állama csökkentette az orosz gázimportot. Az olyan országok, mint Ausztria, Szlovákia, Olaszország, Magyarország, Horvátország, Szlovénia és Moldova egykor nagymértékben függtek ettől az útvonaltól. Míg Ausztria még mindig Ukrajnán keresztül szerzi be a gáz jelentős részét, mások diverzifikálták az energiaellátásukat, és intézkedéseket hoztak a kereslet csökkentésére. Moldova, Európa egyik legszegényebb országa tavaly az összes gázát az európai piacokról szerezte be, és a Gazpromtól származó megmaradt a szakadár keleti régió, a Dnyeszteren túli terület számára – áll a Reuters friss jelentésében.

Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa szerint az ukrán gáztranzit leállásával is vannak életképes alternatív útvonalak – bár azt persze nem emeli ki, hogy ezek egy részén továbbra is orosz, vagy részben orosz gáz érkezik. Ausztria például Olaszországból és Németországból importálhat gázt, Magyarország egyre inkább a Török Áramlatra támaszkodik, míg Szlovénia Algériából és más forrásokból szerzi be azt.