Tudta, hogy milyen sok magyar megy idén a tengerhez?

A Revolut, a világszerte több mint 40, Magyarországon pedig több mint 1 millió ügyfél által használt pénzügyi alkalmazás a napokban 15 országban több mint 15 ezer embert kérdezett meg – köztük ezret Magyarországon – a nyári utazási terveiről. A Revolut Utazáskutatás elnevezésű felmérésének főbb megállapításai az alábbiakban foglalhatók össze.

Mikor nyaralnak az emberek? Főszezon előtt, alatt vagy után?

Annál a kérdésnél, hogy a magyarok idén melyik hónapra tervezik a fő, illetve leghosszabb nyaralásukat, a válaszadók több mint fele (55 százaléka) a júliust és az augusztust jelölte meg. A főszezonon kívül a magyarok 6 százaléka szeptemberre tervezi a nagy nyaralást, de a sztereotípiákkal ellentétben nem csak az egyetemisták, ugyanis a 18–24 éves korosztály mindössze 4 százaléka választotta az év ezen hónapját.

A megkérdezett magyarok 12 százaléka nem kíván várni a felüdüléssel: áprilisra 1, májusra 3, 8 százalék pedig júniusra tervezi ezt. Késő őszre alig teszi valaki a fő nyaralását – mindössze a megkérdezettek 3 százaléka (októberre 2, novemberre pedig 1) –, ugyanakkor a válaszadók 12 százaléka nem tervez semmilyen elutazást.

Kikkel nyaralnak együtt a magyarok a tengerparton és a szállodákban?

A magyarok mellett a horvátok és a románok (egyaránt 60 százalék), a bolgárok (57), valamint a lengyelek és a görögök (56) is a főszezonra tervezik a fő nyaralásukat.

Ami a konkrét hónapokat illeti: júliusban a magyaroknak (28 százalék) a cseh, a szlovák (29) és a lengyel (28) turistákkal, míg augusztusban a horvátokkal, a románokkal (egyenként 37), valamint a görögökkel és a portugálokkal (36-36 százlék) van esélyük találkozni. De kik kerülik a forró nyári hónapokat?

A nyaralást korábban, április és június közötti időpontra tervező európaiak között viszonylag sok a német (24), az olasz (23), valamint az osztrák és a svájci (22-22 százalék). Akik pedig őszre halasztják az otthonuktól távoli feltöltődést, azok a svájciak (26), a németek (23), valamint az osztrákok és a spanyolok (egyaránt 22 százalék).

A 2024-es szezon legnépszerűbb úti céljai

Most, hogy már tudjuk, mikor, fedjük fel a legfontosabb kérdésre is a választ, hogy hol. Itthon vagy külföldön? És mely nyaralóhelyek a legfelkapottabbak ebben a szezonban? Ami a honfitársainkat illeti, a legtöbben (58 százalékuk) belföldön tervez lazítani, külföldre csak a válaszadók 27 százaléka utazik. Tavaly májustól augusztusig közel 350 000 magyar fizetett külföldön Revolut-kártyával, ezen keresztül vizsgálva a legnépszerűbb úti céljaik sorrendben Olaszország, Horvátország, Spanyolország és Görögország voltak. De vajon mik lesznek idén a legfelkapottabb turisztikai célpontok? A Revolut szerint a legtöbben itthonról Horvátországba (5,1), Görögországba (4,4), Olaszországba (4,2), Spanyolországba (1,9) és Törökországba (1,6 százalék) készül. Európán kívüli célként pedig Egyiptom áll az élen (0,4%).

Hová utaznak szívesen az európaiak?

A felmérés során az európai megkérdezettek 47 százaléka válaszolta azt, hogy a hazájában szeretne kirándulni (ez a svájciak és osztrákok esetében azonban nem olyan népszerű: csak 21 és 25 százalék). A belföldi kikapcsolódást a horvátok (72) és a görögök (70 százalék) szeretik a legjobban. E két balkáni országban gyönyörűek a tengerpartok, ízletesek az ételek, így nincs ebben semmi meglepő...

Melyek tehát a legfelkapottabb külföldi úti célok? A határaikat elhagyni készülő európaiak Olaszországba (5,3), Görögországba (4,4), Spanyolországba (4,3), Horvátországba (2,9) és Franciaországba (2,3 százalék) terveznek utazni. Az EU-n kívüli desztinációk közül az Amerikai Egyesült Államok (0,9), Egyiptom (0,8) és Thaiföld (0,5 százalékkal) a legnépszerűbb.

Mi számít igazi álomüdülésnek?

Ha már tudjuk az időpontot és az úti célt is, érdemes azt is eldönteni, hogy milyen típusú nyaralást szeretnénk: nyugodtat vagy aktívat, otthonit vagy esetleg „munkával kombináltat”? A magyarok esetében három változat is dominál. Terveik szerint

a nyaralásukat a családtagjaikkal töltik (35), lehetőleg tengerparton (23) és természetközelben (21 százalék).

A sikeres nyaralásnak azonban nem csak ez az egy receptje van. A felmérésben részt vevő magyarok közül néhányan úgy tervezik, hogy minden a bulizásról szóljon (3 százalék), vagy éppen kifejezetten valamelyik zenei fesztiválon, például a Szigeten szeretnének (f)elengedni ez utóbbi rendezvény stratégiai partnere idén éppen a Revolut. A paletta másik végén pedig azok vannak, akik a tömegeket elkerülve például a wellnessjellegű kikapcsolódást kedvelik (16), vagy akár egyedül terveznek utazni (12 százalék). Szintén népszerű alternatíva az otthoni nyaralás (staycation), amely a magyar válaszadók 19 százalékának vonzó. A munkával egybekötött nyaralás esetében az arány jóval alacsonyabb: mindössze 2 százalék választotta ezt a formát.

Mi a helyzet a hétvégi kiruccanásokkal?

Ahogy haladunk előre az évben, egyre több lehetőség nyílik hosszú hétvégézni, mint például a munka ünnepe hetén, hiszen május 1. szerdára esik. A felmérésben részt vevő magyarok 13 százaléla tervez idén ilyen elutazást.

Közülük néhányan valamilyen családi esemény, például esküvő (1) vagy valamilyen sportesemény (1 százalék) köré szerveznek rövidebb pihenést, illetve a labdarúgó Európa-bajnokság miatt Berlinbe vagy az olimpia miatt Párizsba utaznak. Az európaiak közül a magyarok (2,8), a portugálok (2,3) és a csehek (2 százalék) kifejezetten kedvelik a zenei fesztiválokat, míg a svájciak (2,2), a németek (1,3) és a portugálok (1 százalék) azok, akik inkább a sporteseményeket választják.

Földrészünkön – és itthon is – a legkedveltebb nyaralástípus a tengerparti (45), a családi (33), valamint a természetközeli feltöltődés (15 százalék). Az európaiak közül – a magyarokhoz képest (13) – a spanyolok (17), a csehek (16) és az osztrákok (15 százalék) is több hosszú hétvégés kiruccanást terveznek.

Kempingezés vagy teljes ellátás?

A jó nyaralás sokszor nem azon múlik, hogy otthon maradunk-e vagy külföldre utazunk, hanem jóval inkább azon, hogy milyen típusú vendéglátóhelyen szállunk meg, és milyen nevezetességeket tudunk megnézni. A Revolut minket, magyarokat is megkérdezett arról, hogy milyen programokat és tevékenységeket részesítünk előnyben utazásunk során. Cikkünkben a legnépszerűbb válaszokat szedtük csokorba, amely szerint főként a helyi ételekkel és hagyományokkal szeretnénk megismerkedni (38) és a helyi nevezetességeket megtekinteni (31 százalék). A lista elején olyan programok szerepelnek még, mint a koncertek, a színházi előadások és a múzeumlátogatás (22 százalék). Ami a szállástípusokat illeti, a teljes ellátást, azaz a svédasztalos étkezést és a korlátlan italfogyasztást biztosító szállodák a legkeresettebbek (32 százalékban). A magyar turisták közül néhánynak a gyerekprogramok is fontosak azért, hogy szülőként pihenni tudjanak (10 százalék). A kedvelt turisztikai élmények közé tartozik még az éjszakai élet, a klubokban és bárokban szervezett partik (8), valamint a helyiek mélyebb megismerése (7 százalék) – jelentsen ez bármit is. Sok hazánkfia a wellnesslehetőségeket (22 ), vagy a sportolást (6) részesíti előnyben, illetve lakókocsiban vagy kempingben szeretne ejtőzni, például egy tóparton vagy egy erdőben (9 százalék).

Lakókocsi, bulizás, és hotelek

Az európai országok közül Litvániában különösen népszerűek a lakókocsis szállások és kempingek. A sportolással egybekötött nyaralás az osztrákok (17), a svájciak (13) és a németek (11 százaléka) körében a legnépszerűbb. A bulizásról és az „éjszakai élet feltérképezéséről” szóló kikapcsolódás elsősorban a görögök (20) és a spanyolok (15 százalék) terepe. A teljes ellátást biztosító hotelek kényelméért különösen a bolgárok (47), az olaszok és a románok (egyaránt 42 százalék) rajonganak.

A gyerekprogramok a szlovákok, a csehek és a románok (mindhárom esetben 16) számára fontosak, de a lengyelek még őket is megelőzik ebben 18 százalékkal. A kulináris élvezetek az olaszok (54% és a svájciak (50) esetében kapnak prioritást, és akik a nyaralás kiválasztásakor az egészség- és szépségápolást helyezik középpontba, azok az osztrákok (26), a németek (23) és bizony mi, magyarok is (22 százalék). Az utazás során választott élménylehetőségek meglehetősen szerteágazók, de a Revolut appban elérhető Élmények szolgáltatáson keresztül egyszerűen lefoglalhatók és kifizethetők.

„Idén rekordokat döntögető utazási szezonra számítunk. Éppen ezért, bárhová is utaznak az ügyfeleink, számos hasznos szolgáltatással készülünk a számukra. A valutaváltáson túl világszerte számos hotel és magánszállás ajánlatai közül választhatnak az adatbázisunkból, helyi túrák és élmények között böngészhetnek, de a reptéri várótermek igénybevételére és utasbiztosítás megkötésére is van lehetőségük, illetve nemrégiben tettük elérhetővé digitális eSIM-kártyánkat, amellyel a mobilnetezést és az adatátvitelt is megkönnyítjük” – mondta Léder Tamás, a Revolut magyarországi igazgatója.

Forrás: A Revolut Utazáskutatás elnevezésű felmérését a Dynata közvéleménykutató cég végezte el, a mintában 15 000 ember vett részt 15 országból (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Németország, Ausztria, Svájc, Románia, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Litvánia, Görögország, Csehország, Horvátország és Szlovákia). A megkérdezettek között 1000 magyar volt (2024. március).

