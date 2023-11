Erősebb lehet a gazdasági együttműködés Egyiptom és Magyarország között

Az egyiptomi és a magyar államfő elsősorban az illegális migráció elleni küzdelem és a béke fontosságáról, valamint a két ország gazdasági kapcsolatairól egyeztetett az egyiptomi elnöki palotában Kairóban, hétfőn. Novák Katalin köztársasági elnök és Abdel Fattáh esz-Szíszí egyiptomi elnök másfél órás megbeszéléséről Schanda Tamás nyilatkozott a helyszínen. A két elnök a találkozón áttekintette az elmúlt évek diplomáciai teljesítményét, elsősorban például azt, hogy milyen megállapodások születtek az elmúlt időszakban, azok végrehajtása hol tart.

Novák Katalin és Abdel Fattáh esz-Szíszí beszélgetésében fókuszt kapott

az illegális migráció kérdése, hiszen, mint azt a kabinetfőnök elmondta, Magyarország és az Európai Unió is számít Egyiptomra, hiszen az ország kulcsszereplő a térségben.

Egyiptom Magyarország stratégiai partnere, olyan szereplő a térségben, amelynek meghatározó szava van a térség válságzónáiban – mutatott rá Schanda Tamás. Mint fogalmazott: természetes szövetségesei is vagyunk egymásnak, Egyiptomot és Magyarországot összeköti a stratégiai gondolkozás, az elmúlt évek közös munkái, eredményei.

A négyszemközt több mint másfél órán keresztül tartó tárgyaláson az elnökök a két ország szomszédságában tartó háborúkra reflektálva megállapították, hogy

mindkét országnak az az érdeke, hogy stabilitás jöjjön létre a saját régiójában, újra béke legyen.

A találkozón szó volt arról is, hogy mindkét elnök és mindkét ország számára fontos a hagyományos értékek védelme, így a családok ügye is.

A két ország gazdasági együttműködéséről Schanda Tamás azt mondta: „Egyiptomban jelen vannak magyar vállalatok és az elmúlt időszakban többek között soha nem látott mértékű vasútikocsi-beszerzés történt. (…) Abban bízunk, hogy ez a jövőben is folytatódhat és még több magyar terméket és magyar közlekedési járművet fogunk tudni Egyiptomba exportálni” – hangsúlyozta a kabinetfőnök. A Mandiner Makronóm rovatának kérdésére elmondta, hogy a telekommunikációs szektorban vannak még olyan formálódó együttműködések, amelyek a közeljövőben remélhetőleg valósággá is tudnak válni. Mint mondta, szintén fontos a felsőoktatás témáját megemlíteni, hiszen most már évente 200 egyiptomi hallgató tanulhat Magyarországon a magyar állam támogatásával a Stipendium Hungaricum Program keretében. Ez – mint mondta –egy nagy szám és nagy lehetőség, és nemcsak a jelenben, hanem hosszú távon is meg fogja határozni a Magyarország és Egyiptom gazdasági, kulturális, tudományos és társadalmi együttműködését. „Mindezek mellett pedig más magyar vállalkozásokat is bíztatunk arra, hogy jelenjenek meg Egyiptomban, és arra is ígéretet kaptunk, hogy ehhez minden támogatást meg fognak kapni” – mondta Schanda Tamás.

Novák Katalint kedden II. Tavadrosz kopt pápa fogadja, pénteken pedig felszólal az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciáján (COP28).

Nyitókép: MTI

