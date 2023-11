A pénzügyminiszter szerint ostobaság a négynapos munkahét

Egy svájci fórumon Németország pénzügyminisztere a napokban elutasította a teljes fizetéssel bevezetendő négynapos munkahét ötletét.

A kísérleti program a Covid-járvány utáni időszakban indult el globálisan, az abban részt vevő vállalatok pedig alapvetően kedvező tapasztalatokról számoltak be: az adatok szerint az érintett alkalmazottak termelékenysége – ezzel a cég bevétele – egyértelműen nőtt, ugyanakkor csökkent a fluktuáció is. Ráadásul a négynapos rendszerben az irodai munkavégzés iránti hajlandóság is nagyobb lett, vagyis a munkavállalók nem ragaszkodtak annyira a home office-hoz vagy a hibrid munkavégzéshez, mint előtte.

Jövőnk záloga

Németországban mintegy ötven vállalat tervezi, hogy részt vesz a februárban induló, fél évig tartó kísérletben, hogy aztán elemezni tudják a munkavállalók hatékonyságát és a program hatásait a bevételekre. A pénzügyminiszter azonban előre tudja a választ, és képtelen hókuszpókusznak minősítette az ötletet.

Egy társadalom jólétét soha a történelemben még nem növelte az, ha kevesebbet dolgozott. Jólétünk kulcsa továbbra is a kemény munka

– sommázta véleményét a liberális szabaddemokraták elnöke.

***

Fotó: MTI/AP pool/Michael Sohn

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.