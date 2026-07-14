Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
őzbak mészöly miklós pannónia albert camus

Képes vagyok-e elfogadni, hogy nincs emléknyom, nincs jelenlét, nem marad semmi utánunk. Mintha soha nem is léteztünk volna

2026. július 14. 15:55

Mészöly az emberi minőséget nem tartotta többre a szarvasénál. Egy orgonabokor és Albert Camus mély rokonsága.

2026. július 14. 15:55
null
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

„Sűrített Pannónia.” A szőlőpászmákon felhőárnyékok, néptelen a völgy, üres tanyák. Mészöly Miklós völgye. A nyomába eredtem, de lehet-e a nyomába eredni? Hagyott-e bármilyen nyomot ebben a tájban? 

Sosem hittem igazán, hogy egy írót jobban meg lehet érteni, ha egy számára valaha fontos tájat felkeresek. Duino szikláján üldögélni, és akkor közelebb kerülök Rilkéhez. Ülni a Porkoláb-völgyben, és akkor közelebb kerülök Mészölyhöz. De mi az, hogy közel? Van-e közelebb, mint az, amikor olvasom? Sehol egy lélek, csak a tücskök, a verebek motozása az akácosban és egy repülő távoli búgása. A rozsdafarkúk fészke az eresz alatt. Valamikor sokat volt itt, hatvan évvel ezelőtt, és ez is mit jelent? Most hol van? Itt maradt-e valami belőle? Ha sokszor és sokáig figyelünk egy tájat, rögzíti-e a táj a tekintetünket?  Megmarad-e a tekintet emléke a tájban? 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A kérdés végső soron mindig az, hogy képes vagyok-e elkerülni az önámítást. Képes vagyok-e elfogadni, hogy nincs emléknyom, nincs jelenlét, nem marad semmi utánunk. Mintha soha nem is léteztünk volna. Hogy nyom nélkül tűnünk el innen. De így van-e, vagy egészen másképp van? Megtudom-e egyszer, mi is van valójában? Megannyi kérdés. Megszokni a völgy tempóját. Az egyedüllétet ráhangolni erre a tempóra. Éjszakai beszélgetés egy présház kertjében, a diófa alatt. Lehet-e irodalomról beszélgetni? Egyrészt lehet, másrészt lehetetlen. Valójában semmiről nem lehet beszélgetni. A komolyan vett, komolyan folytatott beszélgetés minden esetben önmaga lehetetlenségének belátásához jut el. „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.” 

Wittgenstein könyvének, a Logikai-filozófiai értekezésnek egy példánya itt hever a Mészöly-tanya asztalán, egy írógép mellett. Mintha itt dolgozott volna Mészöly, holott nem itt dolgozott, hanem egy másik, ma már nem létező présházban, amelynek nagyjából a helyén épült meg ez az új tanya. Az eredeti romjait jó néhány évvel ezelőtt még láttam. Ez a hely imitáció, legfeljebb az agyagos földben rejtőzhet még néhány régi tégladarab a mészölyi időből. Ami jól is van így. 

Éjjel kettő körül kopogásra ébredtem. Először nem tudtam, mi lehet az. A mozgásérzékelő lámpa felgyulladt, a kövezett terasz közepén egy őzbak állt. Az emeleti teraszon aludtam, az őzbak épp alattam állt meg. Sosem láttam még felülnézetből őzet, erre gondoltam, és fél­álomban úgy tűnt, mintha lenne valamilyen jelentősége ennek a gondolatnak. Kihurcoltam az ágyat a teraszra, késő éjszakáig olvastam a mobiltelefon fénye mellett. Az atléta halálát olvastam, volt belőle egy példány a tanyán berendezett kiállításon. Őze Bálint, a regény főhőse a Vlegyásza közelében lévő Égett-kő völgyében halt meg. Nem is olyan régen, Kolozsvár felé menet láttam az autóból a Vlegyászát. Egy hosszan elnyúló, sötétszürke felhő ült a gerincén. Ahogy elnéztem a hegyet, eszembe jutott Őze Bálint, Őze Bálintról Mészöly, Mészölyről a Porkoláb-völgy. A regény jórészt itt született, a hajdani tanyán. Hűvös, távoli, visszafojtottan izzó mondatok. Hűvösen parázsló nyelv. 

Az őzbak sokáig állt a teraszon, pontosan alattam. Egy vadállat látványában mindig van valami titokzatos többlet, csak mi már nem tudjuk, mit is jelent ez a látvány. Színtiszta érzés, tudás nélkül, egyszerre idegen és a kezdetektől ismerős. Az őzbak olyan volt, mint egy megelevenedett Mészöly-mondat. Mészöly mesél az egyik róla készült portréfilmben a szarvasokról, ahogy őszi kora reggeleken benéztek a tanya ablakán. Úgy beszél róluk, mintha emberekről beszélne. Nem nagyon tett különbséget a létezők között. Az emberi minőséget nem tartotta többre a szarvasénál. Egy orgonabokor és Albert Camus mély rokonsága. Van ebben a portréfilmben egy pillanat, amikor elnézi a völgyet, sokáig nem szólal meg, aztán a szótlanságot egy mély sóhajjal emeli meg. Belesóhajt a tágasságba, és ebben a pillanatban ő maga válik tágassággá. Jelenléte személytelen tágasságát sóhajtja bele a tájba.

Nyitókép: Pixabay

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
2026. július 14. 18:45
Védáktól Wittgensteinig segít átélni amit a nyomtalan környezet mindenkinek ugyanazt üzeni. Pont azáltal, hogy a már ottjártaknak nincs nyoma. Emlékszem amikor fél évszázad múltán hazalátogattam a szülővárosomba. Az ott jelenlevők okán nem ismertem rá. Nem kell a dekadencia illúzióját indukálni magunkban az érintetlennek tűnő állandósult élmények miatt.
Válasz erre
0
0
Squalline
2026. július 14. 18:29
Remek írás. Hogyan lehet valamiféle titkos örömöt is érezni ezen sorok olvasása közben, rejtélynek tűnik. Pedig sikerült. A tudat határtalan tér. Amit megtapasztalni határtalan öröm.
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. július 14. 18:19 Szerkesztve
Győrffy Ákos minden újabb írásával kezd a "veszélyes írók" kategóriája felé konvergálni. "Gondolkodik (ez az ő dolga,nem vehetjük el tőle) - és GONDOLATOKAT ÉBRESZT (ez a mi dolgunk, elvesszük tőle)!" "Támogatjuk? - NEM! Tűrjük? - MÉG MEDDIG? Tiltjuk? - IGEN!" Írásait elégetni, vele pedig CENZÚRA ALÁ! Kéretik ezt bevezetni az új "Magyar"-féle tákolmány-alkotmányba is!
Válasz erre
1
0
Fck fcbk
•••
2026. július 14. 18:17 Szerkesztve
A lèt könnyűségét éppen az tudja megadni,hogy elfogadjuk,percemberkék vagyunk.Gondolj csak bele,mi lehet olyan nagy probléma ami nem enyészik el mondjuk fél évszázadon belül? Ès mi fél évszázad az univerzum léptékéhez mérten? Nem szabad túl komolyan venni magunkat,.Fogadjuk el.és nevessük ki esendőségünket . Az sem nagy baj ha nem emlékeznek ránk ès az sem nagy baj,hogy nem marad meg a nevünk,nincs semmi jelentősége.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!