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Mészöly az emberi minőséget nem tartotta többre a szarvasénál. Egy orgonabokor és Albert Camus mély rokonsága.
„Sűrített Pannónia.” A szőlőpászmákon felhőárnyékok, néptelen a völgy, üres tanyák. Mészöly Miklós völgye. A nyomába eredtem, de lehet-e a nyomába eredni? Hagyott-e bármilyen nyomot ebben a tájban?
Sosem hittem igazán, hogy egy írót jobban meg lehet érteni, ha egy számára valaha fontos tájat felkeresek. Duino szikláján üldögélni, és akkor közelebb kerülök Rilkéhez. Ülni a Porkoláb-völgyben, és akkor közelebb kerülök Mészölyhöz. De mi az, hogy közel? Van-e közelebb, mint az, amikor olvasom? Sehol egy lélek, csak a tücskök, a verebek motozása az akácosban és egy repülő távoli búgása. A rozsdafarkúk fészke az eresz alatt. Valamikor sokat volt itt, hatvan évvel ezelőtt, és ez is mit jelent? Most hol van? Itt maradt-e valami belőle? Ha sokszor és sokáig figyelünk egy tájat, rögzíti-e a táj a tekintetünket? Megmarad-e a tekintet emléke a tájban?
A kérdés végső soron mindig az, hogy képes vagyok-e elkerülni az önámítást. Képes vagyok-e elfogadni, hogy nincs emléknyom, nincs jelenlét, nem marad semmi utánunk. Mintha soha nem is léteztünk volna. Hogy nyom nélkül tűnünk el innen. De így van-e, vagy egészen másképp van? Megtudom-e egyszer, mi is van valójában? Megannyi kérdés. Megszokni a völgy tempóját. Az egyedüllétet ráhangolni erre a tempóra. Éjszakai beszélgetés egy présház kertjében, a diófa alatt. Lehet-e irodalomról beszélgetni? Egyrészt lehet, másrészt lehetetlen. Valójában semmiről nem lehet beszélgetni. A komolyan vett, komolyan folytatott beszélgetés minden esetben önmaga lehetetlenségének belátásához jut el. „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.”
Wittgenstein könyvének, a Logikai-filozófiai értekezésnek egy példánya itt hever a Mészöly-tanya asztalán, egy írógép mellett. Mintha itt dolgozott volna Mészöly, holott nem itt dolgozott, hanem egy másik, ma már nem létező présházban, amelynek nagyjából a helyén épült meg ez az új tanya. Az eredeti romjait jó néhány évvel ezelőtt még láttam. Ez a hely imitáció, legfeljebb az agyagos földben rejtőzhet még néhány régi tégladarab a mészölyi időből. Ami jól is van így.
Éjjel kettő körül kopogásra ébredtem. Először nem tudtam, mi lehet az. A mozgásérzékelő lámpa felgyulladt, a kövezett terasz közepén egy őzbak állt. Az emeleti teraszon aludtam, az őzbak épp alattam állt meg. Sosem láttam még felülnézetből őzet, erre gondoltam, és félálomban úgy tűnt, mintha lenne valamilyen jelentősége ennek a gondolatnak. Kihurcoltam az ágyat a teraszra, késő éjszakáig olvastam a mobiltelefon fénye mellett. Az atléta halálát olvastam, volt belőle egy példány a tanyán berendezett kiállításon. Őze Bálint, a regény főhőse a Vlegyásza közelében lévő Égett-kő völgyében halt meg. Nem is olyan régen, Kolozsvár felé menet láttam az autóból a Vlegyászát. Egy hosszan elnyúló, sötétszürke felhő ült a gerincén. Ahogy elnéztem a hegyet, eszembe jutott Őze Bálint, Őze Bálintról Mészöly, Mészölyről a Porkoláb-völgy. A regény jórészt itt született, a hajdani tanyán. Hűvös, távoli, visszafojtottan izzó mondatok. Hűvösen parázsló nyelv.
Az őzbak sokáig állt a teraszon, pontosan alattam. Egy vadállat látványában mindig van valami titokzatos többlet, csak mi már nem tudjuk, mit is jelent ez a látvány. Színtiszta érzés, tudás nélkül, egyszerre idegen és a kezdetektől ismerős. Az őzbak olyan volt, mint egy megelevenedett Mészöly-mondat. Mészöly mesél az egyik róla készült portréfilmben a szarvasokról, ahogy őszi kora reggeleken benéztek a tanya ablakán. Úgy beszél róluk, mintha emberekről beszélne. Nem nagyon tett különbséget a létezők között. Az emberi minőséget nem tartotta többre a szarvasénál. Egy orgonabokor és Albert Camus mély rokonsága. Van ebben a portréfilmben egy pillanat, amikor elnézi a völgyet, sokáig nem szólal meg, aztán a szótlanságot egy mély sóhajjal emeli meg. Belesóhajt a tágasságba, és ebben a pillanatban ő maga válik tágassággá. Jelenléte személytelen tágasságát sóhajtja bele a tájba.
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