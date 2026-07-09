Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
07. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
total eclipse of the heart bonnie tyler énekesnő

Elhunyt Bonnie Tyler

2026. július 09. 11:35

A szív utolsó napfogyatkozása.

2026. július 09. 11:35
null

Hetvenöt éves korában elhunyt Bonnie Tyler walesi énekesnő, akit olyan világslágerek tettek ismertté, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache. A gyászhírt az énekesnő családja és menedzsmentje jelentette be a hivatalos honlapján közzétett nyilatkozatban.

A közlemény szerint a jellegzetes rekedt hangjáról ismert előadóművész 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

egy portugáliai kórházban hunyt el az éjszaka folyamán, miután szervezete feladta a harcot

 a betegséggel szemben, amellyel kezelték. A család és a munkatársak összetört szívvel jelentették be a hirtelen bekövetkezett tragédiát, és a magánéletük tiszteletben tartását kérték a gyász nehéz óráiban.

Bonnie Tyler májusban került a portugáliai Faro egyik kórházába, miután sürgősségi bélműtétet hajtottak végre rajta. Az operációt követően az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy elősegítsék a felépülését. A múlt hónapban kiadott tájékoztatás szerint az énekesnőt már felébresztették a kómából, de továbbra is súlyos állapotban ápolták az intenzív osztályon.

Bár az orvosok korábban bíztak a lassú javulásban és a felépülésben, a tervezett nyári koncertturné állomásait már korábban törölni vagy halasztani kényszerültek a szervezők. A rocktörténelem egyik legkarakteresebb hangú énekesnőjének halála mély űrt hagy maga után a nemzetközi könnyűzenei életben.

Nyitókép: PHILIPPE WOJAZER / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. július 09. 15:08
Isten nyugosztalja! Nem szerettem a zenéjét, de tény, hogy valóban karakteres hangja volt, az egyentucat énekesnők közül is fel lehetett ismerni a hangját. Sajnálom ami történt. Legyen könnyű neki a föld.
Válasz erre
2
0
alex44
•••
2026. július 09. 15:04 Szerkesztve
Isten nyugosztalja! Kedveltem magát az énekest is, és a rekedtes hangon előadott számait. Egyébként ezek a dalai amelyek tényleg nagy slágerek lettek már nem a legújabbak,vajon miért nem írtak neki még több újabb dalt, lemezeket,hiszen a hangja meg volt hozzá.
Válasz erre
2
0
Kanmacska
2026. július 09. 15:00
Nyugodjon békében! Szerettem a dalait, a hangját.
Válasz erre
2
0
rizsa66
2026. július 09. 14:42
Nyugodjon békében ! Részvétem a családnak ! Valóban különleges volt a hangja .
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!