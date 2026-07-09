Elhunyt Bonnie Tyler

a betegséggel szemben, amellyel kezelték. A család és a munkatársak összetört szívvel jelentették be a hirtelen bekövetkezett tragédiát, és a magánéletük tiszteletben tartását kérték a gyász nehéz óráiban.

Bonnie Tyler májusban került a portugáliai Faro egyik kórházába, miután sürgősségi bélműtétet hajtottak végre rajta. Az operációt követően az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy elősegítsék a felépülését. A múlt hónapban kiadott tájékoztatás szerint az énekesnőt már felébresztették a kómából, de továbbra is súlyos állapotban ápolták az intenzív osztályon.

Bár az orvosok korábban bíztak a lassú javulásban és a felépülésben, a tervezett nyári koncertturné állomásait már korábban törölni vagy halasztani kényszerültek a szervezők. A rocktörténelem egyik legkarakteresebb hangú énekesnőjének halála mély űrt hagy maga után a nemzetközi könnyűzenei életben.