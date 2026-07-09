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A szív utolsó napfogyatkozása.
Hetvenöt éves korában elhunyt Bonnie Tyler walesi énekesnő, akit olyan világslágerek tettek ismertté, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache. A gyászhírt az énekesnő családja és menedzsmentje jelentette be a hivatalos honlapján közzétett nyilatkozatban.
A közlemény szerint a jellegzetes rekedt hangjáról ismert előadóművész
egy portugáliai kórházban hunyt el az éjszaka folyamán, miután szervezete feladta a harcot
a betegséggel szemben, amellyel kezelték. A család és a munkatársak összetört szívvel jelentették be a hirtelen bekövetkezett tragédiát, és a magánéletük tiszteletben tartását kérték a gyász nehéz óráiban.
Bonnie Tyler májusban került a portugáliai Faro egyik kórházába, miután sürgősségi bélműtétet hajtottak végre rajta. Az operációt követően az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy elősegítsék a felépülését. A múlt hónapban kiadott tájékoztatás szerint az énekesnőt már felébresztették a kómából, de továbbra is súlyos állapotban ápolták az intenzív osztályon.
Bár az orvosok korábban bíztak a lassú javulásban és a felépülésben, a tervezett nyári koncertturné állomásait már korábban törölni vagy halasztani kényszerültek a szervezők. A rocktörténelem egyik legkarakteresebb hangú énekesnőjének halála mély űrt hagy maga után a nemzetközi könnyűzenei életben.
Nyitókép: PHILIPPE WOJAZER / AFP