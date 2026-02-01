Szenzáció: negoldódott az európai növényevő dinoszauruszok rejtélye!

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Közel százmillió éve éve a mai Dunántúl a Tethys-tenger szigetvilágának része volt, a bolygó urai pedig a dinoszauruszok voltak.
Nem gyakran fordul elő, hogy egy magyar kutató felfedezéséhez egy világhírű rockzenész gratulál nyilvánosan a közösségi oldalán, a közelmúltban mégis megtörtént. A Guns N’ Roses dinoszauruszrajongó gitárosa, Slash Instagram-oldalán osztotta meg annak a kutatócsoportnak az eredményeit, amely igazolta Ősi Attila feltevését, miszerint a 2010-ben általa Iharkúton megtalált és leírt dinoszaurusz a Ceratopsiák, azaz a galléros vagy tülkös dinoszauruszok közé tartozik. Ezzel egyben bizonyították is, hogy a kréta időszakban éltek Ceratopsiák Európában. Pontosabban a mai kontinens alapját alkotó kőzetlemezeken, hiszen 85 millió éve bolygónk földrajza még teljesen másképp nézett ki, a mai Dunántúl nagy része például a Tethys-tenger szigetvilágának része volt.
A Ceratopsiák fosszíliáit eddig Észak-Amerikában és Ázsiában fedezték fel nagy mennyiségben, Európában rendkívül ritka volt az olyan lelet, amelyet ezzel a csoporttal társítottak.
A negyed évszázada kutatott iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen 2017-ben megtalált koponyalelet azonban alapjaiban írja át az eurázsiai dinoszauruszok evolúciós történetét.
Az Ajkaceratops felfedezését követően a tudományos közösségben vita bontakozott ki a rendszertani helyével kapcsolatban. A felfedező, Ősi Attila feltevése – ahogy a dinoszaurusz neve is jelzi – az volt, hogy az Ajkaceratops a Ceratopsia alrendághoz tartozik, a tülkös-galléros dinoszauruszok egyik korai, primitív faja volt. Egyesek azonban úgy vélték, hogy a dinoszaurusz helye az Iguanodont is magában foglaló Ornithopoda, azaz a madárlábúak alrendágán van. Érvelésük szerint az Ajkaceratops és a Ceratopsiák morfológiai adottságai közötti hasonlóság kizárólag a konvergens evolúció eredménye. Ez az a folyamat, amelyben egymástól független fejlődési vonalakon nem a közös ősökre visszavezethetően, hanem a hasonló környezeti körülmények eredményeként hasonló, sokszor azonos funkciót betöltő adottságok alakulnak ki. Ezt az elképzelést erősítette, hogy az Erdélyben talált hasonló leletek nem mutatták a klasszikus Ceratopsiák – köztük a Triceratops vagy a Protoceratops – koponyáinak jellegzetességeit, mint a gallér vagy az orrcsonton található tülök.