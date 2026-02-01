Szenzáció: negoldódott az európai növényevő dinoszauruszok rejtélye!

Nem gyakran fordul elő, hogy egy magyar kutató felfedezéséhez egy világhírű rockzenész gratulál nyilvánosan a közösségi oldalán, a közelmúltban mégis megtörtént. A Guns N’ Roses dinoszauruszrajongó gitárosa, Slash Instagram-oldalán osztotta meg annak a kutatócsoportnak az eredményeit, amely igazolta Ősi Attila feltevését, miszerint a 2010-ben általa Iharkúton megtalált és leírt dinoszaurusz a Ceratopsiák, azaz a galléros vagy tülkös dinoszauruszok közé tartozik. Ezzel egyben bizonyították is, hogy a kréta időszakban éltek Ceratopsiák Európában. Pontosabban a mai kontinens alapját alkotó kőzetlemezeken, hiszen 85 millió éve bolygónk földrajza még teljesen másképp nézett ki, a mai Dunántúl nagy része például a Tethys-tenger szigetvilágának része volt.

A Ceratopsiák fosszíliáit eddig Észak-Amerikában és Ázsiában fedezték fel nagy mennyiségben, Európában rendkívül ritka volt az olyan lelet, amelyet ezzel a csoporttal társítottak.