A vasbeton művésze

Zielinski Szilárd 165 éve Mátészalkán született, apja még Zielińskinek írta a nevét. Építészeti tanulmányait Pesten és Nyugat-Európa-szerte folytatta, majd az Eiffel-cég alkalmazottja lett. 1889-ben, 29 évesen nyitotta meg pesti irodáját. Kezdetben vasszerkezetekkel foglalkozott, majd figyelme a vasbetonépítés felé fordult. A terület úttörője lett, nemcsak itthon, de Európa nyugati felét tekintve is. Indulásához hozzátartozik, hogy professzora, Lipthay Sándor korszakos tankönyvéhez ő készítette a rajzokat, ő ismertette itthon „a 300 méteres párizsi torony” erőtani szempontjait, szabadalmi irodája is volt, és maga is jegyzett szabadalmakat.

Életrajzírói szerint apját Stanislausnak hívták, és lengyel nemes volt, aki politikai okból menekült Magyarországra. A Stanislaus név szépen mutat egy egyházi anyakönyvben, de valójában Stanisław volt. A vértanúságot szenvedő Szent Szaniszló (1030–1079) Lengyelország védőszentje, és a krakkói Wawelben nyugszik. Zieliński menekülése pedig azt jelzi, hogy Lengyelország oroszok által bekebelezett területéről érkezhetett. Dél-Lengyelország ugyanis a Monarchia része volt, akárcsak Erdély, onnan tehát nem jöhetett, hisz egy birodalom voltunk.