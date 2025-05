Az új nemzedék tagjai már jelen vannak, de további lelkes és kitartó „harcosok” feltűnése várható a Fidesz háza táján

Már most jelen vannak az új nemzedék tagjai

A személycserék és a helyenként tapasztalható fiatalítás folyamat kapcsán megkerestük Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét. Mráz beszélgetésünk elején elmondta, hogy

a párton belüli fiatalítás az egyéni választókerületi jelöltek és a Fidesz listájának kihirdetésekor lesz majd látványos.

Illetve korábban, várhatóan 2025 végén egy kongresszust is szerveznek, és vélhetően az ott megválasztott tisztségviselők esetében is látszani fog, hogy zajlik ez a folyamat.

A Nézőpont Intézet vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy már most is van erre egy erős bizonyíték: a Fővárosi Közgyűlés, ahol elég megnézni a Fidesz-frakció tagjait – ők már egyértelműen egy új nemzedéket képviselnek a kormánypártban.

„De érdemes végiggörgetni Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-posztjait is, melyekből kiderül, hogy több fiatalabb választókerületi elnököt nevezett már most ki, akikből vélhetően 2026 tavaszára országgyűlési képviselőjelöltek lesznek. Itt még pontos számot nem lehet ugyan mondani, mivel még nem fedték fel mind a 106 személy kilétét, de

nem lepődnék meg, ha az eddigi szereplők mintegy egyharmada lecserélődne, mivel több 60 év feletti is nyugdíjba ment vagy más feladatkört kapott.

A helyükön pedig rögtön megjelentek a 30-as, 40-es korosztály tagjai” – tekintett előre.

Mi a Fidesz sikerének titka?

Mráz szerint a nagyon fiatalok esetében még nem beszélhetünk komoly tapasztalatról, hiszen azt az életkor előrehaladtával szerzik meg. Viszont egy olyan néppártnál, mint a Fidesz, a politikussá válás egy folyamat része.

„Ez a folyamat különféle kezdő és középszintű feladatok ellátásából áll, majd egyre fontosabb megbízatások vállalásából.

Ezek során derül ki, hogy az adott személy alkalmas-e közösségi munkára, képes-e képviselni a Fidesz alapvető elveit, és személyiségével, ambícióival – vagy éppen azok ellenére is – hozzájárulni a belső egység megőrzéséhez”.

„A Fidesz hatékony működésének és a kormányzat stabil hátterének egyik titka már régóta az, hogy a vitákat a döntések előtt folytatják le. Ha pedig megszületik egy döntés, onnantól kezdve nem a széthúzás, hanem az összetartás erői érvényesülnek a párton belül. Ezeket a készségeket és képességeket az új nemzedék tagjainak is el kell sajátítaniuk. Aki ezen a tűzpróbán átmegy, ő válhat a Fidesz fiatal politikusává” – fogalmazott.

„Ez nem egy hivatali munka”

Arra a kérdésünkre, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki eredményes legyen egy ilyen nagy múltra visszatekintő pártban, az elemző azt felelte: nagyon fontos a lelkesedés.

Akiben kialszik a láng, és úgy tekint a közéleti munkára, mint egy heti maximum 40 órás munkára, amin túl kell lenni, az nem alkalmas a Fidesz politikusának. A személyes lelkesedés azonban még mindig nem elegendő – közösségszervező képességre is szükség van” – fűzte hozzá.

„Ez nem egy hivatali munka, amit el lehet végezni az asztal mögött ülve – ki kell menni az utcára, az emberek közé, a rendezvényekre.

Politikusnak az való, aki erőt merít a választókkal való találkozásokból, keresi, és nem kerüli az embereket.”

Szükség van továbbá monotonitástűrésre is, hiszen egy kampány során nem ritka, hogy egy üzenetet százszor, de akár ezerszer is el kell ismételni, mert sok választó csak sokadjára hallja vagy érti meg azt – sorolta a szakértő.

„Végül alázat is kell – a politikusként képviselt nagy ügyek iránt. Sok esetben az egész életvitelt is ennek kell alárendelni, elkerülve a magánéleti botrányokat, amelyek nemcsak az egyéni karrierre, hanem a politikai közösség egészére is rossz fényt vethetnek” – mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel.

A baloldalon elmaradt a generációváltás Háttérbeszélgetéseink során olyan kormánypárti politikusok, akik már jó ideje közigazgatási és/vagy kormányzati feladatokat látnak el, egyetértettek abban, hogy a Fidesznek az is helyzeti előnye, hogy az ifjabb generációnak van kiktől tanulni. A baloldali pártoknál ez nem jellemző, és nem véletlen, hogy ezek egyikében sem sikerült a generációváltás. Valamint azt is megjegyezték, hogy a jobboldalnak van honnan merítenie. Tizenöt év alatt sokan szereztek tapasztalatot kormányzatban és önkormányzatokban, valamint a választási kormányokban mindig kapnak lehetőséget és felelős feladatot fiatalok – hangsúlyozták informátoraink.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala