Elvesztette a látását, most zenél, stúdiózik, dalokat ír – különleges tehetségeknek segít egy alapítvány

Kivételes koncerten járhattunk nemrég, ahol hat, fogyatékossággal élő fiatal és zenésztársaik együtt bizonyították, ahogy a sors nem válogat, úgy a tehetség sem. A Civil út Alapítvány Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával című tehetségkutató programjának célja,

hogy a valódi zenei élmény megteremtése mellett a nagyközönség szemléletét is formálják,

illetve hogy a mentoráltak ne csupán egyszeri, eseti segítséget kapjanak, hanem hosszú távon is támogassák őket zenei pályájuk elindulásában, kiteljesedésében.

A program bölcsője a 2022-ben útjára indított Varázsceruza kezdeményezés. Ez a Civil út Alapítvány és az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége közös jótékonysági akciója, amely során érintett fiatalok számára gyűjtenek rajzeszközöket, támogatva ezzel a kommunikációjuk fejlesztéshez nagymértékben szükséges művészetterápiás foglalkozásokat – a legutóbbi átadáskor több mint 71 ezer színes ceruza és egyéb adomány talált gazdára.

A mindezt kiegészítő zenei tehetségkutató 2023-ban indult el, majd az első évad sikerei után tavaly kapott új lendületet. A célcsoport nem változott;

Magyarországon jelenleg több mint hatszázezer ember él kisebb-nagyobb fogyatékossággal, hozzájuk és a hozzátartozóikhoz szeretnének szólni, és persze mindazokhoz, akik szeretik az örömzenét és a megélt, személyes történeteket.

Utóbbiakból akad bőven. A professzionális zenészek, zenei szakemberek, producerek – Szebényi Dániel, Pásztor Anna (Anna and the Barbies), Farkas Roland Wolfie (Punanny Massif), Lugosi Dániel, Usztics Dániel és Usztics Péter, Pozsogár Tünde (Random Trip) – segítségével több hónapos alapos képzést kapott fiatalok mindegyike más utat járt be, és nem csupán az köti össze össze őket, hogy valamilyen fogyatékosággal élnek, hanem a zene iránti elkötelezettségük, szenvedélyük is.

Az első szezon felfedezettjeihez, Kovács Cintiához, Kovács Dzseniferhez és Pintér Norberthez 2024-ben Budai Emil, Szalai Balázs és a Hangadók zenekar csatlakozott; mindannyian példamutató erővel és derűvel viselik a rájuk mért nem könnyű sorsot.

Budai Emilnek például éppen akkor kúszott be az életébe a zene, tizenegy évesen, amikor kezdte elveszíteni a látását. Hat évre rá teljesen megvakult, ám az éneklést azóta sem hagyta abba, sőt már a jövőjét látja benne, álma, hogy egyszer ebből élhessen meg.

A jelenleg az ELTE vezetés és szervezés mester szakán tanuló, egy öröklött betegség miatt gyengénlátó Szalai Balázsnak ugyancsak gyerekkora óta jelen van az életében a zene, először gitáron tanult, de ma már ő is inkább az énekléssel fejezné ki magát.

A vak testvérpár Kovács Cintia és Dzsenifer a tiszakanyári családi otthonukat hátrahagyva négy évvel ezelőtt költözött Budapestre, az érettségi után a zenében, éneklésben, dalírásban teljesednének ki.

Pintér Norbertnek néhány éve kellett újraszerveznie az egész életét, miután egy szemműtét következtében elvesztette a látását. A korábban festéssel és tetoválással is foglalkozó fiatalembert azonban nem tudta padlóra küldeni az élet, jelenleg informatikatanár és rehabilitációs tanácsadó, miközben stúdiózik, zenél, dalokat ír.

A 2008-ban alakult Hangadók zenekar tagjai pedig értelmi vagy testi fogyatékossággal élő emberek, a Pallagi Attila vezette együttes versfeldolgozások mellett saját szerzeményeket is jegyez, több száz koncert és külföldi turné áll a hátuk mögött.

Pásztor Anna mentorként második éve segíti a Varázsceruza zenei tehetséggondozójának miközben ő maga is folyamatosan új impulzusokkal gazdagodik.

„Megláttam a stúdióban ezeket a fiatalokat,

és a lelkemben éreztem, hogy működik a zenei integráció.

Gyönyörű volt számomra a két világ találkozása, amiről csak hittük, hogy távol vannak egymástól. Lehet, hogy speciális vagy picit több odafigyelést igényelnek ők, de amikor a tehetséget osztották, nem a sor végére kerültek. Büszke vagyok ezekre a bátor és igazi, érintetlen kincseket rejtő emberekre, hogy mertek nyomot hagyni a világban” – mondta az Anna and the Barbies énekesnője, dalszerzője a négy új dalt is bemutató eseményen.

Farkas Roland Wolfie, a Punnany Massif alapítója úgy fogalmazott, a mentoráltakkal való találkozás első alkalommal furcsa volt, meg is ijedt kissé, időbe telt, amíg helyére kerültek benne a dolgok.

„Mindegyik előadónak megvan a saját élettörténete, ezért először inkább pszichológiaóra volt, és miután már egy húron pendültünk, indult csak el a közös alkotás. A szövegírásban igyekeztem segíteni a mentoráltakat, és úgy érzem, hogy jó dolgok születtek” – jegyezte meg.

A programhoz egy album is kapcsolódik, amelyet a Gold Record ad ki, nyáron zenei tábort indítanak a fogyatékossággal élő tehetségeknek, és várják azok jelentkezését is, akik a koncertlehetőséghez juttatnák őket.

Nyitókép: Pintér Norbert zenész, dalszerző, pedagógus. (Fotó: Civil út Alapítvány)