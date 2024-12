December 9-én debütál a Mandoki Soulmates legújabb videoklipje

Hétfőn, december 9-én, 17:00 órakor debütált a Mandoki Soulmates legújabb videoklipje, az I Am Because You Are. Az új videoklip nemcsak egy zenei élmény, hanem egyben egy művészi utazás is. A I Am Because You Are filmbe illő látványvilágot teremt, amelyben Leslie Mandoki saját belső világát tárja elénk. A képsorok között a zenekarvezető nosztalgikus pillantással tekint a tükörbe, újraértelmezve az élet nagy fordulópontjait.

Az I Am Because You Are kislemez a Mandoki Soulmates előző megjelenésének, a The Wanderernek a folytatása. Mindkét kislemez szerves része a banda úttörő és sikeres új albumának az A Memory Of Our Future- nek.

Az album igazi mestermű, a szupercsapat nemzetközi áttörésének csúcspontja, világszerte elismert és sikeres Európában, Ázsiában és nem utolsó sorban az USA-ban.