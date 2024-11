Ők adtak arcot Szent Lászlónak, most bárki megnézheti, hogyan

A szitaműhely pedig még az előzőekék is egy fokkal érdekesebb tér, abból a szempontból legalábbis, hogy ezen a helyszínen, Bartis Elemér mesteroktatónak és Dicső Eszter Nóra ötödéves hallgatónak hála a gyakorlatban is megnézhettük, hogyan működnek ma a különböző – gépi, kézi – szitanyomási eljárások. A műhelyet az 1970-s évek második felében hozták létre, hogy teret adjanak az egyik, ha nem a legősibb nyomtatási módszer modern formáinak. Ami Európában a 17. században lett népszerű, a nagy fellendülés pedig az Egyesült Államok hadseregének köszönhető: a második világháború idején a katonai egyenruhákra már ilyen módon nyomtatták rá a rendfokozatokat. Nem sokkal később a sportegyesületek is rákaptak a logóikkal, szimbólumaikkal, majd a zeneipar révén világszerte elterjedtté vált.

Bartis Elemér mesteroktató a szitaműhelyben.

Hasonlóan izgalmas történeteket rejt az MKE talán legnagyobb múltú tanszéke, a mások mellett Székely Bertalan és Barcsay Jenő nevével fémjelzett Művészeti Anatómia Rajz- és Geometria Tanszék; az itt folyó munka és az itt oktatott tárgyak jó része az intézmény, illetve annak jogelődje 1871-es megalakításától kezdve, megszakítás nélkül az alapképzés része.

És ebből, ha törik, ha szakad, nem engednek, fogalmaz alkalmi túravezetőnk, az ugyancsak Munkácsy-díjas Kőnig Frigyes. A Doktori Iskolát is vezető rector emeritus, egyetemi tanár igen lelkesen, színesen és nagyon emberien mutatja körbe a többteremnyi birodalmat, ami nem csoda, mert a tanszék régészeti és patológiai gyűjteménye világszerte kuriózum. Például azért, mert több mint harminc régészeti, patológiai vagy kriminalisztikai szempontból különleges koponyát őriznek,

köztük olyan ritkaságokat, mint Asztrik apát vagy Szent László arcának és koponyájának 2D-s kópiáit.

Sőt, az itt megszerzett sokrétű rajzi tudás révén a hallgatók a hiteles arcrekonstrukciók készítése révén nemegyszer tudták segíteni az antropológusok, történészek vagy akár a rendőrség munkáját. A gyűjtemény anyagai között ugyanakkor megtalálhatók a normális és a normálistól eltérő fejlődésű emberi esetek, és számos állatcsontváz, a denevértől a majmon át a lóig.