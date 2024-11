Bemutatjuk a kerületet, ahol a budapestiek ritkán fordulnak meg, mégis mindenki ismeri

Nyitóképen: A budafoki Stáció utca 1932-ben, háttérben a Sacelláry- és Törley-kastélyokkal. Fotó: Fortepan / adományozó: Schermann Ákos

Budafok 1886-ban kapta a nevét. Korábban Savoyai Jenő szőlőbirtokaként Promontornak hívták, de komolyan. Tétény a honfoglaló magyar vezérek egyike, többek szerint az erdélyi gyulák őse, legtöbbünk Töhötömként ismeri. A Budafok a tűzföldi Horn-fokot idézi, a Tétényi-fennsík az Andokot. Csak úgy jókaisan, nagyzási hóbort nélkül. Van még aztán Baross Gábor-telep, Budatétény és Nagytétény is, Kistétény azonban nincs, hiszen a hagyományok nem is engednék.

Friss hír szerint az önkormányzat Budafok szívében zöldfolyosó, másutt esőkert létrehozását tervezi, jelentsenek bármit is ezek.

Komoly dolgok is vannak a kerületben. Szépséges és nagy értékű része a Háros-szigeti ártéri erdő, amely zárt természetvédelmi terület. Száztíz éve ugyan félsziget, de mit sem számít. A lényeg, hogy fél négyzetkilométeren érintetlen a vadon a fővárosunkban.

Háros büszkesége a komló. Amely kultúrnövény is, bár napjainkban elhanyagolható a hazai termelése. Kilencven éve még nagyhatalom voltunk ebből is, az amerikai piacon a morva Budweiserrel versenyeztünk. Érdekes, hogy a kerület történetéről szóló újabb írások nem említik az egykori budafoki sörgyártást, holott Haggenmacherék serfőzdéje 1866-tól működött, Kőbányára csak később terjeszkedtek. Nem mellesleg a régi budafoki lemez-, festék-, papír- és furnérgyár mellett élesztőgyár is termelt. A kelesztéshez, erjesztéshez használt gomba a 19. század találmánya. Korábban nem tudtak a mikroorganizmusokról, és sok helyütt a sör úgy készült, hogy szűz ­lányok köpködték a nemes alapanyagot. Ami azért nagyüzemi keretek közt kissé körülményes.

Budafok-Téténynek a sörön kívül még van hasonlósága Kőbányával.

A föld méhének drága kincse, a kő és a pincerendszer, amelyet jól tudtak hasznosítani az alkoholgyártásban, majd a filoxéra után a gomba­termesztésben. Az viszont tévedés, hogy utóbbi ma is így van. Az EU állítólag tiltja a barlangban való gombászkodást. A helyi bányászatnak a nem túl kedélyes Bányalég utca állít emléket. Ami színpadias túlzásnak tűnik, mivel a gyilkos robbanóelegy, a viheder kőbányák­ban nemigen fordul elő.