Magyar kutatások segítik a gluténérzékenyeket!

Nyitókép: Shutterstock

Nemzetközi becslések szerint a lakosság 10-12 százalékát érintheti a gabonafélék – a búza, az árpa és a rozs – gluténtartalma (tudományos elnevezéssel: gluténfrakciója) által kiváltott autoimmun betegség.

Az érintettek körének bővülésével együtt a gluténnel kapcsolatos kutatások, tények és tévhitek száma is növekszik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) fiatal kutatói által a közelmúltban közzétett eredmények segíthetnek a gluténérzékenyeknek a tudományosan igazolt állítások felismerésében. Emellett lehetőséget kínálnak a hagyományos és az új élesztők megismerésére és alkalmazására is – ez közvetve a cukorbetegeknek is új kilátásokat ígérhet.