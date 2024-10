Nyitókép forrása: Facebook

Szinte számoltam a napokat, mikor kerül képernyőre a The Grand Tour utolsó epizódja. A sokak által ismert és kedvelt Clarkson–Hammond–May trió utolsó közös autózása.

Végül bő egy hónapja, szeptember idusán bekövetkezett, amit sajnos már az előzetesekből mindenki megtudhatott: véget ért egy korszak.

Egy olyan időszak, amelyen tíz-, százmilliók nőttek fel. Amit még idehaza is próbáltak így vagy úgy meghonosítani, ám ahogy az sejthető volt, az eredeti szériát képtelenség lemásolni – a karakterek (és Andy Wilman producer) miatt.

Jeremy Clarkson autós újságíró, a maga szókimondó, Richard Hammond író okoskodó, illetve műsorvezetőtársa, James May arisztokrata stílusa, humoruk egész egyszerűen utánozhatatlan;

mert olyanokat is a televízió elé tudtak ültetni, akik semennyire sem követik az autózás világát.

A BBC-n 2002-ben újra induló Top Gear, valamint az Amazonon nyolc éve streamelhető Grand Tour showműsorként aposztrofálható. De nem, nem a rettenetes talkshow-k világából, hiszen ma sem dőlt el, a valóság vagy a színház köszönt vissza hétről hétre a képernyőkön keresztül huszonkét esztendőn át. Hogy az rengeteg, tényleg megunhatatlan kibabrálás, odaszúrás, beszólás csak a műsor kedvéért történt-e. Csupán a bulvár miatt csinálták a cirkuszt Clarksonék ennyi ideig; tényleg elegük lett az elektromos autókból; és hogy miért kellett mindennek véget érnie? Talán ez a legnagyobb dilemma.

Mert amit majdnem mindig láttunk, működött.

Állandó motívum, hogy tönkretették egymás autóit. Presztízskérdés persze, ki éri el hamarabb a célvonalat, kinek van gyorsabb, megbízhatóbb járműve. De így? Clarkson szinte mindig nyert. Választása, tétele igazolódott, meg is lett a műsor konklúziója. May utolsóként gurult be a célvonalon. Ugye, ő a Lassúkapitány. Pont. Ha valamelyiküknek lerobbant a járgánya, otthagyták, kinevették a többiek. Nincs könyörület – láttam e toposzt is eleget –, és persze a legtöbbször May húzta a rövidebbet. Pont. A nagyobb baleseteket meg Hammondhoz kötötték.