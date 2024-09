Az idő urai is Budapestre jönnek

Nyitókép: Nemzeti Filmintézet és Filmarchívum

Néhány éve a Bem mozi hatalmas űrt tölt be azáltal, hogy rendszeresen a műsorára tűz régi, számos esetben hazánkban még soha nem vetített mozgóképeket; a Budapesti klasszikus film maraton most mindezt hat napba sűrítve, ünnepélyes keretek között, szakértői elemzésekkel teszi. Nem is akármilyen produkciókat láthatunk a restaurált klasszikusok hetedszerre megrendezett nemzetközi fesztiválján.