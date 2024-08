Újra a színpadon, ezúttal Siófokot mozgatja meg Fenyő Miklós

Az viszont biztos, hogy a nagy esemény után ismét belőhetjük a sérót, elővehetjük a jampi szerkót, mert ismét színpadra áll Fenyő Miklós. Az énekes a saját zenekarával augusztus 19-én Vízparti Twist Party néven ad koncertet a siófoki Plázson.

„Maga a dal, a Vízparty Twist Party a Hotel Menthol lemezre készült, és az abban lévő csodákról mesél. És minden egyes dal kötődik a helyszínhez. Persze egyben jó kis címjáték is, ami egyben jelzi az akkori zenei világunk játékosságát. Amúgy a szót a korabeli kritika félreértette és viccelődésnek tekintette, ami egyáltalán nem az. Ez nagyon is komoly dolog. Arról szól, hogy lám így is lehetne élni. A Hotel Menthol a fantázia szüleménye, egy álomvilágba viszi az embereket. A hotel a tengerparton pompázik, vagyis a vízparton van. Elképzeltem, ahogy leszáll az este ott a hotel előtt, a vízparton, a fövenyen, a plázson őrületek történnek. Olyanok mint egy környékbeli utcabálon, csak óriási nagyban és óriási fantáziával, hogy mi minden történik ott meg egy ilyen tengerparton. De kódolva, hogy mindenki érezhesse, hogy a szabadság olyan mértékben kitör az emberekből, ami csak egy ilyen csoda környezetben, amilyen a Hotel Menthol és környéke, a vízpart, az óceánpart, a föveny, a homok, ott történhet meg. A Vízparty Twist Party pontosan oda viszi az ember álmait, ahova én nagyon szeretném, hogy minden koncertünk alkalmával velünk együtt elutazzanak” – mondta a legendás előadó.