Leszbikus boszorkányok szűznemzéssel és szabadságért küzdő sithek a Star Wars: Az Akolitusban

Maga a nyolc epizódos, részenként nagyjából háromnegyed órás Az akolitus erősen összpontosít a konvergencia témájára, amiből még akár valami izgalmas dolgot is ki lehetett volna hozni az ikrekkel. Mert persze a lányok jelentik a kulcsot mindenben és mindenhez, ezért köröz felettük keselyűhadként a jedik és sithek hada. A probléma tehát nem a témával, de nem is a fura címmel van, aminek értelmét ugyan bele lehet magyarázni a történetbe, de szerintem felesleges, mint ahogy általában bármit is belelátni ebbe a szériába – legalábbis többet, mint ami előtérbe van helyezve.

Sponsored by LMBTQ

A sorozat engem személy szerint teljesen hidegen hagyott, pedig szeretem a Star Wars-t, sőt még a sokat szidott lezáró trilógiát is kedvelem, ellenben a rétestésztaként gyártott sorozat-dömpingért nem vagyok oda. Ami végül felkeltette a figyelmem, az az interneten látott, ilyen-olyan vélemények hada volt.

Ha csak egy is igaz, az már jó téma lehet egy cikkhez, gondoltam” – és hát persze, hogy nem csak az egyik volt igaz.

Vannak itt szűznemzéssel gyerekeket világra hozó leszbikus boszorkányok, mert miért ne, aztán meg olyan sith is akad, akinek a nagymonológja arról szól, hogy ő igazából csak szabadságra vágyik. Arra, hogy szabadon használhassa az Erőt. Emellé már hab azon a bizonyos tortán, hogy a jedik tökkelütött balfékek módjára cselekednek és ügyetlenkednek, sőt gyilkolnak és hazudnak szemrebbenés nélkül. De hát mit várunk egy olyan stábtól, amely lényegében mintha csak egy pride buli után esett volna be a stúdióba, mert egyikük nagyon jó ötletnek tartotta a másik kirohanását, miszerint

tefigyeeeelj, csináljunk star wars-sorozatot, lesznek/leszünk benne leszbi boszik, meg az elfogadást hirdetjük és közben mutogatunk cukiiii dolgokat is jóóóóó?!

Mert ugye a showrunner Leslye Headland nemcsak leszbikus, de az egyik főszereplő, a Vernestra jedimestert alakítót Rebecca Henderson férje (felesége?), ami után már kevesebb okunk van a csodálkozásra. Van itt a stábban más is az LMBTQ közösségből, amivel egyébként még mindig nem lenne akkora probléma, ha a tehetség nem lenne ennek a ténynek alárendelve. Mert azt felejtik el folyton a meleg lobbisták, hogy másnak lenni még nem erény, nem emiatt lesz valaki jobb vagy rosszabb, és pont ez lenne a lényege az elfogadásnak is. Attól lesz érdekes a meleg karakter, ha valamiben kiemelkedő. Pont.