„Az igazat mondd, ne csak a valódit” – hetvenéves lett Eperjes Károly

Olyannyira ott ragadt, hogy amióta a Fertő tó melletti Hegykőn, 1954. február 14-én született fiút, akik tanár szülei papnak szántak, másodjára felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, ez a közeg tölti ki az életét:

nemcsak színházi és filmszínészként, de rendezőként és színházigazgatóként is igazán teljes – és még korántsem befejezett – pálya áll mögötte.

Ennek állomásait felsorolni szinte lehetetlen, az ív mások mellett a kaposvári Csiky Gergely Színháztól a Katona József, a Radnóti és az Új Színházon át a Soproni Petőfi, illetve a Pesti Magyar Színházig tart. Színpadi bemutatóinak száma meghaladja a százat, közülük is kiemelkedik sok más mellett az Éjjeli menedékhely, A hetvenkedő katona és a Szentivánéji álom előadásokban nyújtott alakítása, legismertebb színházi rendezései a Hyppolit, a lakáj, az Ármány és szerelem és a Chicago, 2015-ben a Magyar Állami Operaházban Johann Sebastian Bach János-passió című oratóriumát vitte színre.

Eperjes Károly az Új Színházban 2003. május 2-án bemutatott Úrhatnám polgár című vígjátékban (Fotó: Sándor Katalin/MTI)

A filmes szakma is korán felfigyelt rá, számos, mára klasszikussá érett mozgóképben játszott, így mások mellett a Könnyű testi sértés, a Redl ezredes, A legényanya, a Csapd le csacsi! címűekben. Különösen emlékezetes alakítást nyújtott Bereményi Géza alkotásaiban, A tanítványokban, az Eldorádóban és a Hídemberben. Minderről korábban így beszélt:

„A legfontosabb filmemnek A Hídembert tartom. Ki vagyok én, hogy Széchenyit alakíthattam?

Ezt a filmet akkor is nézik majd, amikor én már rég nem leszek az élők között. A legnézettebb filmjeim a Csapd le csacsi!, a 6 : 3, A legényanya és a Hyppolit, a legtöbb szakmai díjat elnyerő pedig az Eldorádó, amiért Bereményi Géza megkapta az európai Oscarnak számító Felix-díjat is. Talán a legjobb epizódszerepem Szabó István Redl ezredes című filmjében Schorm hadnagy volt. De akárhogy kutakodom is, mindig arra jutok, hogy a legkedvesebb számomra az első Bereményi-film, A tanítványok. Azt ma sem tudnám másként csinálni.”

2021-ben mutatták be az első filmrendezését, a Magyar Passiót, amelynek egyik forgatókönyvírója volt, és amely „régi adósságot törleszt: a kommunista diktatúra keresztényüldözésének állít emléket”. A köztudottan mélyen hívő és a hitével kapcsolatos korábbi hullámvölgyeiről is nyíltan beszélő Eperjes nemcsak ezzel a mozival áll ki művészileg is a kereszténység mellett, a XX. századi, Isten-kereső magyar költők műveiből összeállított zenés estjét – Az igazat mondd, ne csak a valódit – hosszú évtizedek óta láthatja a közönség az országban és a határokon túl is.

Az idei évtől a Pesti Magyar Színház élére álló Szamóca – a becenév még a középiskolában ragadt rá, amikor kollégiumi nevelőtanára egy jól sikerült tanárparódiája után őrült Szamócának hívta, hetvenedik születésnapjáról így vélekedett:

„Így, a hetven szál gyertya elfújása környékén, visszatekintve, most már nem cserélnék az álmaimmal. Mivel sportolóként nem kaptam annyi talentumot a Teremtőtől, mint színészként.

Így jó, így szép, így van rendjén, hogy én színpadon és filmvásznon érhettem el sikereket, és nem a zöld gyepen.

Ami a hetvenes számot illeti, Pilinszkyvel szólva: közeleg a »Végkifejlet«. Igyekszem jól megélni...”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner