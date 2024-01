Minden kisüzem egy-egy jövőkapszula 

Wendell Berry idén kilencvenesztendős amerikai regényíró, tanár és földművelő, a környezetvédelem konzervatív (vagy inkább tradicionalista) felfogásának egyik megalapozója. Ötven éve él családjával ugyanazon a Kentucky folyó melletti farmon, ahol ez idáig ötven könyvet írt. A talán legismertebb és legnagyobb hatású The Gift of Good Land egy egészen más korban, 1981-ben látott napvilágot – A jó föld néven frissen megjelent magyar kiadása mégis időszerűbb, mint valaha. Miért? Mert a jó szándék, a jó ízlés és a józan ész hangján mutatja be, miért önsorsrontó a modern kapitalizmus, s – ezzel egy időben – miért alapvető tévedés a bolygónk sebeit baloldali utópiákkal „gyógyítani”.