Európa-érmet kapott lapunk munkatársa!

Az Európa-érmet az elmúlt években határon túli magyar újságírók kapták: délvidéki, székelyföldi, kárpátaljai, felvidéki, kanadai sajtóembereink. Az idén az elismerés a magyarok fővárosába érkezett. A civil Magyarország egyik nagy értéke a nemzetközi újságíródíj: az Európa-érem. Most a 25., azaz jubileumi alkalommal adatott át. A magyarok mellett eddig angol, német, horvát és lengyel újságíró vehette át, lengyel barátaink közül ketten is. Szerkesztőséget is díjazott a testület: akkor a Hitel főszerkesztője, Csoóri Sándor vette át a Ligeti Erika szobrászművész által alkotott érmet. A külhoni újságírók közül két felvidéki, két kárpátaljai, egy székelyföldi, két délvidéki sajtókiválóság vehette át a kitüntetést. A Lajtán túl egy bécsi és egy zürichi szerkesztő volt a díjazott, a tengerentúlon pedig egy Kanadában élő, most 99 évesen is alkotó újságíró is megkapta a belső-magyarországi kollégák elismerését. Operatőr és karikaturista is Európa-érmet kapott. A mostani kitüntetett újságíró a harmadik nő a lajstromban.