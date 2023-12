Életveszély parfümöt ajándékozni – Zólyomi Zsolt a Mandinernek

Az imént befejezett parfümtanácsadásba belehallgatva az volt a benyomásom, hogy ön kicsit olyan, mint egy pszichológus. Van köze a tanácsadásnak a pszichológiához?

Mivel soha nem voltam pszichológusnál, fogalmam sincs, hogyan zajlik egy terápia. A lélekbúvárkodás messze áll tőlem, és szexológus sem vagyok – bár most, hogy belegondolok, a parfüm valójában a lélek szexe… Ettől még igaz, hogy sokat megtudok az emberekről, többet is, mint amennyit akarnak. Az illatízlés nagyjából mindent elárul rólunk, olyan ősi funkciónk a szaglás.

Akkor az olvasó most szívből reméli, hogy a parfümőrre is vonatkozik a titoktartási kötelezettség…

Az emberek valójában meztelenek előttem, a szaglással kapcsolatos reakciók ugyanis mélyen a tudat alatt vannak, nem is lehet érdemben befolyásolni őket. Azonban a szakmám része, hogy nem élek vissza az információkkal, és nem is vájkálok senkiben. Az imént egy igen csinos, kellemes hölgynek tartottam tanácsadást, és bár az egész helyzet kelthetett olyan benyomást, mintha kutakodnék a lelkivilágában, erről nincs szó. Persze van olyan, hogy a kliensemet megkérem, mondjon rá jellemző tulajdonságokat. Nagyot szoktam mosolyogni, amikor elkezdik felépíteni az egyéniségüket. Vannak, akik szépítik magukat, mások pont az ellenkezőjét teszik; van, aki őszinte, más meg nagyon nem az. Valójában mindegy is, mivel meg­szagolom az illetőt és a bőrét, és mindent tudok róla.