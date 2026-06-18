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volodimir zelenszkij beregszász Magyar Péter

Kiderült, miért nem találkozott még Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

2026. június 18. 15:45

Nehezen jutnak dűlőre a felek a helyszínt illetően.

2026. június 18. 15:45
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A Zelenszkij és a magyar vezetés közötti találkozót eredetileg június 8-ra tervezték Budapesten, ám végül elmaradt. A brit királyi udvar ugyanis III. Károly személyében előbb reggelire, majd ebédre is meghívta a Nagy-Britanniában tartózkodó ukrán elnököt, így Zelenszkij csak jelentősen késve érkezhetett volna a magyar fővárosba – értesült a HVG diplomáciai forrásokból. Bár csütörtökön Brüsszelben sor kerülhet az első kézfogásra Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij között, a kétoldalú találkozó és a konkrét tárgyalások részleteiről továbbra is folynak az egyeztetések.

A legnagyobb vitát jelenleg a helyszín okozza. Magyarország Beregszászt, a kárpátaljai magyar közösség központját preferálja, míg az ukrán fél azt szeretné, ha a két vezető először valamelyik fővárosban találkozna.

A HVG információi szerint jelenleg körülbelül 80 százalékos az esélye annak, hogy a csúcs végül Kárpátalján valósul meg, ugyanakkor Kijevből több alternatív javaslat is érkezett. Ezek egyike szerint a Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) vezetői közösen látogatnának el Kijevbe, majd Budapesten folytatódna a magyar–ukrán megbékélési folyamat. 

Egy másik elképzelés szerint Beregszász mellett egy külön találkozót tartanának Kisvárdán is, ahol jelentős ukrán menekültközösség él, és már ukrán iskola is működik.

Harmadik javaslatként felmerült, hogy a csúcs Budapesten kezdődjön, ahonnan a delegációk közösen utaznának tovább Beregszászra.

Nem kizárt az sem, hogy a felek először telefonon egyeztetnek, és csak ezt követően szervezik meg az első személyes találkozót.

Nyitókép forrása: Ludovic Marin / AFP

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Összesen 1 komment

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machet
2026. június 18. 15:48
Hát hogyne,az a leglényegesebb.
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