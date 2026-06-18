Kiderült, miért nem találkozott még Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

A Zelenszkij és a magyar vezetés közötti találkozót eredetileg június 8-ra tervezték Budapesten, ám végül elmaradt. A brit királyi udvar ugyanis III. Károly személyében előbb reggelire, majd ebédre is meghívta a Nagy-Britanniában tartózkodó ukrán elnököt, így Zelenszkij csak jelentősen késve érkezhetett volna a magyar fővárosba – értesült a HVG diplomáciai forrásokból. Bár csütörtökön Brüsszelben sor kerülhet az első kézfogásra Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij között, a kétoldalú találkozó és a konkrét tárgyalások részleteiről továbbra is folynak az egyeztetések.

A legnagyobb vitát jelenleg a helyszín okozza. Magyarország Beregszászt, a kárpátaljai magyar közösség központját preferálja, míg az ukrán fél azt szeretné, ha a két vezető először valamelyik fővárosban találkozna.

A HVG információi szerint jelenleg körülbelül 80 százalékos az esélye annak, hogy a csúcs végül Kárpátalján valósul meg, ugyanakkor Kijevből több alternatív javaslat is érkezett. Ezek egyike szerint a Visegrádi Négyek (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) vezetői közösen látogatnának el Kijevbe, majd Budapesten folytatódna a magyar–ukrán megbékélési folyamat.