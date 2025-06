Felcsillant az első reménysugár: végre jó hírek érkeztek Parajdról

Bár továbbra is lassan omladozik a Parajdi sóbánya régi részének tetőzete, nincs olyan mérési adat, amely veszélyes növekedésre utalna, és nem keletkeztek más helyeken sem újabb kráterek. Ezért tarthatónak tűnik, hogy július 1-jei határidővel sikerüljön elterelni a Korond-patakot – jelentette be sajtótájékoztatóján Petres Sándor, Hargita megye prefektusa. Hozzátette: megnyugtatta hogy a legfrissebb mérési adatok alapján nincs ok az aggodalomra, de a lakosságra és az árvízvédelmi rendszerre vonatkozó biztonsági intézkedéseket továbbra is be kell tartani – számolt be a Maszol.

A régi bányánál továbbra is a Korond-patak elterelésén dolgoznak, már megérkezett az első csőszállítmány, és a prefektus elmondása szerint jelenleg minden jel arra utal, hogy júliusra sikerül elterelni a patakot a medréből. Ezzel egyidőben egy nemzetközi kutatócsoport is dolgozik a helyszínen, és várhatóan egy hét múlva közlik majd a vizsgálatok eredményeit.

A lakosság kitelepítése ugyanakkor továbbra is érvényben van, a helyiek még legalább húsz napig nem költözhetnek vissza otthonaikba, és a vasárnap épített védőgát is marad.

Nyitókép: MTI/Veres Nándor