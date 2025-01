Vírusvideó okozta víruspánik – okozhhat-e új világjárványt a HMPV?

Hozzátette, hogy Kína szoros együttműködésben áll az Egészségügyi Világszervezettel (WHO). A vírus körüli félelmek egyik fő forrása egy Indiából származó vírusvideó volt, amelyet a The Times of India tett közzé. A drámai képi világú videó párhuzamot vont a HMPV és a koronavírus-járvány között, ami gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és felerősítette a félelmeket.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése azonban lehűtötte a kedélyeket: a HMPV évek óta jelen van a világ számos országában, és a mostani aktivitása nem tér el a megszokott mintázattól. A WHO szintén hangsúlyozta, hogy a vírus általában enyhe lefolyású, és nincs szükség különleges intézkedésekre.