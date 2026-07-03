Trump megint a NATO-kiadások növelését követeli

Donald Trump amerikai elnök szerint „nevetséges” folytatnia az Egyesült Államoknak az „egyoldalú” kapcsolatát a NATO-val. A katonai szövetség következő, július 7-i ankarai csúcstalálkozójának megnyitása előtt Trump ismét azt követeli a NATO európai tagjaitól, hogy saját maguk finanszírozzák a védelem és a biztonság költségeit.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter májusi szavai szerint „az elnök nézetei – őszintén szólva csalódottságuk – néhány NATO-szövetségesünkkel és a közel-keleti műveleteinkre adott válaszukkal kapcsolatban jól dokumentáltak. Ezzel foglalkozni kell.”