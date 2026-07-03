Trump megint a NATO-kiadások növelését követeli

Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk
Az Európai Néppárt elnöke nagyon örül a magyar kormányváltásnak.
Az amerikai elnöknek továbbra sem elég, amit a NATO-szövetségesek a saját védelmi kiadásaikra fordítanak.
Donald Trump amerikai elnök szerint „nevetséges” folytatnia az Egyesült Államoknak az „egyoldalú” kapcsolatát a NATO-val. A katonai szövetség következő, július 7-i ankarai csúcstalálkozójának megnyitása előtt Trump ismét azt követeli a NATO európai tagjaitól, hogy saját maguk finanszírozzák a védelem és a biztonság költségeit.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter májusi szavai szerint „az elnök nézetei – őszintén szólva csalódottságuk – néhány NATO-szövetségesünkkel és a közel-keleti műveleteinkre adott válaszukkal kapcsolatban jól dokumentáltak. Ezzel foglalkozni kell.”
Trump azóta is a közösségi felületeit használja arra, hogy a 32 államból álló szövetség tagjait a kötelezettségeik teljesítésére szólítsa fel,
2035-re a GDP 5%-át védelemre fordítva – írja a European Conservative.
Kanada a törökországi csúcstalálkozón egy globális védelmi bank bejelentését tervezi, amelynek 10 alapító tagállama, európai bázisa pedig Luxemburg lesz. Mark Carney kanadai miniszterelnök Védelmi, Biztonsági és Ellenállási Bank létrehozását szorgalmazza, hogy az általa NATO-„középhatalmaknak” nevezett országok olcsó finanszírozáshoz jussanak a jövőbeli háborúkhoz.
Fotó: Kent NISHIMURA / AFP