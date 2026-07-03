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NATO Donald Trump Egyesült Államok

Trump megint a NATO-kiadások növelését követeli

2026. július 03. 16:59

Az amerikai elnöknek továbbra sem elég, amit a NATO-szövetségesek a saját védelmi kiadásaikra fordítanak.

2026. július 03. 16:59
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Donald Trump amerikai elnök szerint „nevetséges” folytatnia az Egyesült Államoknak az „egyoldalú” kapcsolatát a NATO-val. A katonai szövetség következő, július 7-i ankarai csúcstalálkozójának megnyitása előtt Trump ismét azt követeli a NATO európai tagjaitól, hogy saját maguk finanszírozzák a védelem és a biztonság költségeit.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter májusi szavai szerint „az elnök nézetei – őszintén szólva csalódottságuk – néhány NATO-szövetségesünkkel és a közel-keleti műveleteinkre adott válaszukkal kapcsolatban jól dokumentáltak. Ezzel foglalkozni kell.”

Trump azóta is a közösségi felületeit használja arra, hogy a 32 államból álló szövetség tagjait a kötelezettségeik teljesítésére szólítsa fel,

2035-re a GDP 5%-át védelemre fordítva – írja a European Conservative.

Kanada a törökországi csúcstalálkozón egy globális védelmi bank bejelentését tervezi, amelynek 10 alapító tagállama, európai bázisa pedig Luxemburg lesz. Mark Carney kanadai miniszterelnök  Védelmi, Biztonsági és Ellenállási Bank létrehozását szorgalmazza, hogy az általa NATO-„középhatalmaknak” nevezett országok olcsó finanszírozáshoz jussanak a jövőbeli háborúkhoz.

Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Eldorado80
2026. július 03. 19:51
Trump tovább akarja tolni a NATO támadásokat az orosz föld ellen. Ez nyilván jenki érdek.
Válasz erre
1
0
Nasi12
•••
2026. július 03. 17:24 Szerkesztve
Mivel az EU hadiipara még nem fejlödött fel, arra buzdit, hogy vegyenek több fegyvert amerikától. Két hete meg összehivta az amerikai fegyvergyártókat, hogy gyártsanak több fegyvert. Ögyes.
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1
0
Irgum-burgum
2026. július 03. 17:23
Trump kaotikus elnöksége és NATO-bomlasztó hadikalandorsága világosan megmutatta, hogy az amerikaiak nem megbízható partnerek a biztonságpolitikában. Az EU-nak saját hadseregre van szüksége.
Válasz erre
1
1
egyszeri
2026. július 03. 17:22
Azt is mondta, hogy azok a kiadások, amerikai fegyverek vásárlására fordítandók? Vagy azt már mondani se kell? Úgy néz ki, hogy neki se érdeke az ukrán háború lezárása, és ha nem az oroszok lesznek mint ellenség-kép Európában, akkor az ukránok! Egyre megy. „America First" a többi meg nem érdekes.
Válasz erre
1
0
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