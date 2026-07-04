Férfinak álcázta magát a monacói robbantó: megvan, ki akart végezni az ukrán milliárdossal

Megnevezte a rendőrség, ki akarta megölni Monacóban lakása előtt Vadim Ermolajev ukrán milliárdost. Mint ismert, a hercegségben június végén egy csomagba rejtett pokolgép robbant, Ermolajeven kívül felesége és gyermeke is megsérült a merényletben. II. Albert monacói herceg „gyűlöletes bűncselekménynek” nevezte az esetet. Közleményében „az egész monacói közösség számára sokként” jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette:

A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől”.

Ermolajev 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján, mivel a ciprusi állampolgársággal is rendelkező oligarcha úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.