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monacóban vadim ermolajev ukrán milliárdos

Férfinak álcázta magát a monacói robbantó: megvan, ki akart végezni az ukrán milliárdossal

2026. július 04. 19:23

A rendőrség továbbra is keresi a feltételezett elkövetőt.

2026. július 04. 19:23
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Megnevezte a rendőrség, ki akarta megölni Monacóban lakása előtt Vadim Ermolajev ukrán milliárdost. Mint ismert, a hercegségben június végén egy csomagba rejtett pokolgép robbant, Ermolajeven kívül felesége és gyermeke is megsérült a merényletben. II. Albert monacói herceg „gyűlöletes bűncselekménynek” nevezte az esetet. Közleményében „az egész monacói közösség számára sokként” jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette: 

A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől”.

Ermolajev 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján, mivel a ciprusi állampolgársággal is rendelkező oligarcha úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.

Az öt napja történt merényletkísérlet után sem sikerült még elkapni a robbantót, azonban már megvan a feltételezett elkövető. A BBC híre alapján az Interpol ugyanis nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a 39 éves Anasztaszija Berezovszka ellen. A hivatalos tájékoztatás szerint 

a nő férfinak álcázva végezte a támadást.

A nő a korábbi hírekkel ellentétben nem Franciaországba, hanem nagy valószínűséggel Németországba menekült. A merénylet után gyalog ment el, felvette bérelt autóját és Olaszországon keresztül Németországba szökött. 

Nyitókép: Valery HACHE / AFP

Összesen 4 komment

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q-q-ri-q
2026. július 04. 19:56
De ez egy elszigetelt eset, nehéz gyermekkora volt, mentális problémákkal küzd, és amúgy meg afroskandináv férfiként azonosítja magát. Meg hát erre pont jó gyógyír a plüssmaci. Vagy esetleg a művelt nyugaton másként esik latba, ha nem a plebset öldösik, hanem a Monaco Hadtestet támadják?
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wadcutter
2026. július 04. 19:46
tényleg EU érettek, itt a helyük az unióban, Ermolajev le akarta rántani a leplet az ukrán állami mafiáról
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Tapeino
2026. július 04. 19:45
Na. akkor ez megint egy átműtött LMBTQ-harcos lesz!
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1
0
sagirdilsiz-2
2026. július 04. 19:35
125 centiméteres mellbőséggel magát pasinak álcázni, elmehet sminkmesternek.
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2
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