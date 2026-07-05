Dermesztő üzenetet küldött Trump Európának július negyedikén

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzéseiben az európai migrációs helyzetre, valamint az Egyesült Államok belső biztonsági problémáira hívta fel a figyelmet az ünnepi hétvégén.

Július 4-én közzétett bejegyzésében az elnök az európai kontinens demográfiai és biztonsági folyamatait értékelte, párhuzamot vonva a migráció és az országok fejlettségi szintje között.