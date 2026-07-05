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egyesült államok donald trump európa

Dermesztő üzenetet küldött Trump Európának július negyedikén

2026. július 05. 08:40

Európa éppen tanul, az Egyesült Államok elnöke szerint.

2026. július 05. 08:40
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Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzéseiben az európai migrációs helyzetre, valamint az Egyesült Államok belső biztonsági problémáira hívta fel a figyelmet az ünnepi hétvégén.

Július 4-én közzétett bejegyzésében az elnök az európai kontinens demográfiai és biztonsági folyamatait értékelte, párhuzamot vonva a migráció és az országok fejlettségi szintje között.

„Európa éppen most tanulja meg, hogy amikor harmadik világbeli bűnözőket fogadsz be, magad is harmadik világbeli országgá válsz. Ez gyorsan, egy szempillantás alatt történik. 

Éppen időben választottak meg!!!” – fogalmazott Trump, utalva az általa képviselt szigorú határvédelmi politikára.

Másnap, július 5-én a politikus egy rövidebb, ironikus hangvételű posztban hívta fel a figyelmet az amerikai nagyvárosokat sújtó fegyveres erőszakra. A bejegyzésben a közel-keleti geopolitikai feszültségeket állította szembe a belföldi közbiztonsági mutatókkal.

„Az iráni háború kezdete óta több mint 273 amerikait lőttek le... Chicagóban”

– olvasható a bejegyzésben. Trump ezzel a megfogalmazással arra utalt, hogy miközben a washingtoni vezetés és a média figyelme a külföldi konfliktusokra irányul, az amerikai nagyvárosokban – például Chicagóban – az erőszakos bűncselekmények miatt kialakult helyzet továbbra is súlyos problémát jelent.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. július 05. 10:35
"AMIKOR HARMADIK VILÁGBELI BŰNÖZŐKET FOGADSZ BE, MAGAD IS HARMADIK VILÁGBELI ORSZÁGGÁ VÁLSZ." Ebben nagyon igaza van Trumpnak! Poloskának meg a kormányának még "világbéli bűnözők" se kellenek ahhoz, hogy banán-köztársaságot csináljanak Magyarországból! Lásd a politikai tisztogatásokat, oktatásügyet, szélre alapozott energiapolitikát stb. Ezeknél még a kinevezett kommunisták is okosabbak voltak!
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4
0
Globalfake
2026. július 05. 10:03
jönnek: youtube.com/shorts/9l2Y82E0x3U
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4
0
masikhozzaszolo
2026. július 05. 09:34
a fejünk fölött döntenek Nálunk nem. Mi magunk akarjuk, bő többséggel 141 képviselő választásával. Demokratikusan. Stockholm, pedig még nem is volt olyan jajde nagy kényszer. Egyszerűen ez volt a biztosabb, érdekesebb választás. Egy o1g elég hozzá.
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0
0
Majdmegmondom
2026. július 05. 09:10
Az üzenet rendben van. Mindenki érti, mindenki tudja, csak azok nem, akik a fejünk fölött döntenek és Európát tervszerűen teszik tönkre. És ehhez a művelethez sikerrel vásárolják, vagy zsarolják meg az államfőket, uniós vezetőket. Peti bohóc is eladta magát és az országot...
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11
0
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