Dermesztő üzenetet küldött Trump Európának július negyedikén

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Az Európai Néppárt elnöke nagyon örül a magyar kormányváltásnak.
Európa éppen tanul, az Egyesült Államok elnöke szerint.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi platformján közzétett bejegyzéseiben az európai migrációs helyzetre, valamint az Egyesült Államok belső biztonsági problémáira hívta fel a figyelmet az ünnepi hétvégén.
Július 4-én közzétett bejegyzésében az elnök az európai kontinens demográfiai és biztonsági folyamatait értékelte, párhuzamot vonva a migráció és az országok fejlettségi szintje között.
„Európa éppen most tanulja meg, hogy amikor harmadik világbeli bűnözőket fogadsz be, magad is harmadik világbeli országgá válsz. Ez gyorsan, egy szempillantás alatt történik.
Éppen időben választottak meg!!!” – fogalmazott Trump, utalva az általa képviselt szigorú határvédelmi politikára.
Másnap, július 5-én a politikus egy rövidebb, ironikus hangvételű posztban hívta fel a figyelmet az amerikai nagyvárosokat sújtó fegyveres erőszakra. A bejegyzésben a közel-keleti geopolitikai feszültségeket állította szembe a belföldi közbiztonsági mutatókkal.
„Az iráni háború kezdete óta több mint 273 amerikait lőttek le... Chicagóban”
– olvasható a bejegyzésben. Trump ezzel a megfogalmazással arra utalt, hogy miközben a washingtoni vezetés és a média figyelme a külföldi konfliktusokra irányul, az amerikai nagyvárosokban – például Chicagóban – az erőszakos bűncselekmények miatt kialakult helyzet továbbra is súlyos problémát jelent.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP