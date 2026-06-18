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európai unió európai parlament Roberta Metsola Magyar Péter

Meghívta Budapestre az Európai Parlament elnökét Magyar Péter

2026. június 18. 15:32

A miniszterelnök tárgyalt a 7-es cikk szerinti eljárásról is.

2026. június 18. 15:32
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Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével folytatott tárgyalásukon egyetértettek: őszig le kell zárni a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. A miniszterelnök szerint hatékony és eredményes megbeszélésen vannak túl.

Megállapodtak abban, hogy Magyar Péter ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. 

Emellett a kormányfő meghívta Metsolát egy magyarországi látogatásra, amelynek pontos időpontja egyelőre nem ismert.

A 7-es cikkely szerinti uniós eljárás nem közvetlenül az uniós források felszabadításához kapcsolódik. Célja, hogy a tagállami jogok korlátozásával vagy megvonásával kényszerítse ki az Európai Unió akaratának érvényesülését Magyarországon. Az eljárást 2018-ban indították a Sargentini-jelentés alapján, azonban azóta sem történt lényegi előrelépés – az ügy továbbra is a kezdeti szakaszban van.

Nyitókép forrása: Daina LE LARDIC / EP

***

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
lemez
2026. június 18. 15:52
Áradjon a kamat meg a gmo.
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0
0
Galerida
2026. június 18. 15:42
Ez a péter nagyon vendégszerető! Boldog-boldogtalant meghív ide a kamerák előtt, egyedül a migránsokkal kapcsolatban titoktartó!
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2
0
templar62
2026. június 18. 15:41
De gustibus , non est disputandum .
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0
0
sanya55-2
2026. június 18. 15:40
Milyen udvarias gyerek ez a Peti, közpénzen, kap egy gurulós bőröndöt is egy kis jóindulatért?
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1
0
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