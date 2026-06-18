Meghívta Budapestre az Európai Parlament elnökét Magyar Péter

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
A miniszterelnök tárgyalt a 7-es cikk szerinti eljárásról is.
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével folytatott tárgyalásukon egyetértettek: őszig le kell zárni a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. A miniszterelnök szerint hatékony és eredményes megbeszélésen vannak túl.
Megállapodtak abban, hogy Magyar Péter ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén.
Emellett a kormányfő meghívta Metsolát egy magyarországi látogatásra, amelynek pontos időpontja egyelőre nem ismert.
A 7-es cikkely szerinti uniós eljárás nem közvetlenül az uniós források felszabadításához kapcsolódik. Célja, hogy a tagállami jogok korlátozásával vagy megvonásával kényszerítse ki az Európai Unió akaratának érvényesülését Magyarországon. Az eljárást 2018-ban indították a Sargentini-jelentés alapján, azonban azóta sem történt lényegi előrelépés – az ügy továbbra is a kezdeti szakaszban van.
Nyitókép forrása: Daina LE LARDIC / EP
***