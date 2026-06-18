Meghívta Budapestre az Európai Parlament elnökét Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be róla, hogy Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével folytatott tárgyalásukon egyetértettek: őszig le kell zárni a Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. A miniszterelnök szerint hatékony és eredményes megbeszélésen vannak túl.

Megállapodtak abban, hogy Magyar Péter ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén.