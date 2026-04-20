Macron és Tusk sem köntörfalazott tovább: ezt várják az új magyar kormánytól

Kiderült, lesz-e Magyar Péter – Havas Henrik interjú (VIDEÓ)
A francia elnök hangsúlyozta: az új magyar kormány Ukrajna javát szolgálja.
Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn az észak-lengyelországi Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.
Ezt is ajánljuk a témában
Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta:
optimisták lehetünk „azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében”.
Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint „számunkra és hitelességünknek is”.
Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért „folytatott harcban”. A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon „egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata” fog kormányozni.
Magyar Péter „máris kérte”, hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak „teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz” – mondta.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP