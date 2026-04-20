Macron és Tusk sem köntörfalazott tovább: ezt várják az új magyar kormánytól

2026. április 20. 18:30

A francia elnök hangsúlyozta: az új magyar kormány Ukrajna javát szolgálja.

Előrelépést vár az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel ügyében az új magyar kormánytól a francia elnök. Emmanuel Macron hétfőn az észak-lengyelországi Gdanskban azt is kijelentette, hogy az új kormány megalakulása nemcsak Magyarországon, hanem Európában is új korszakot jelent.

Emmanuel Macron a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre beszélt a nemsokára hivatalba lépő magyar kormányról. Azt mondta: 

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

optimisták lehetünk „azokat az előrelépéseket illetően, amelyeket majd sikerül elérni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében”. 

Ehhez hozzátette: mindez nagyon pozitív Ukrajnának, valamint „számunkra és hitelességünknek is”.

Donald Tusk arról beszélt, hogy nagyon támogatták Magyar Pétert a magyarországi demokrácia visszaállításáért „folytatott harcban”. A lengyel politikus nagyon pozitív jelnek nevezte, hogy Magyarországon „egy európai ember, a közös geopolitikai érdekek tudatában lévő demokrata” fog kormányozni.

Lesznek kérdések, amelyekben az EU vezetése igazodást vár el tőlük, és ezekben a kérdésekben igazodni is fognak.

Magyar Pétermáris kérte”, hogy Lengyelország továbbra is segítsen a magyaroknak „teljességgel visszatérni a európai hétköznapokhoz” – mondta.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
picur66-2
2026. április 20. 20:10
figyelj poloska, leszarom az európai hétköznapokat, hagytál volna élni a magyar hétköznapokat, ez lenne a dolgod
google-2
2026. április 20. 19:43
Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak Ukrajna javát kell szolgálnia. És mindenki másét is, csak a magyarokét nem.
zakar zoltán béla
2026. április 20. 19:38
Mocskok a gyűlölet galériából.
madre79
2026. április 20. 19:34
Az apátok f...át! a magyar kormánynak nem Ukrajnát kell szolgálni, hanem Magyarországot!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!