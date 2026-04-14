Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
árrésstop Brüsszel infláció Magyar Péter

Ha bárkiben maradt volna kétely, Raskó György megszólalt: sürgette Magyar Pétert, hogy teljesítse Brüsszel elvárásait, és vezesse ki az Orbán-kormány népjóléti intézkedéseit

2026. április 14. 10:59

Alig csillapodtak a választások utáni hullámok, máris kijelölték az irányt az új politikai szereplők számára. Az RTL reggeli műsorában egyértelműen kirajzolódott, milyen elvárások mentén képzelik el Magyar Péter politikáját, és milyen lépések árán juthatna forrásokhoz az ország.

Az RTL élő bejelentkezésében nem sokáig maradt kérdés, milyen irányba terelnék Magyar Péter jövőbeli politikáját. A beszélgetés során Raskó György agrárközgazdász világossá tette, hogy szerinte nincs idő kivárásra, az új vezetésnek azonnal cselekednie kell, és már az első pillanattól jeleznie kell elköteleződését a külső elvárások iránt. A megszólalás egyik központi eleme az volt, hogy az új kormányzatnak gyorsított tempóban kellene megfelelnie a brüsszeli elvárásoknak. Mint fogalmazott:

Magyarország új kormánya komolyan gondolja azt, hogy azokat az elvárásokat gyorsított ütemben teljesíti, amik kellenek ahhoz, hogy az uniós források érkezzenek Magyarországra a következő hónapokban.

Ez a kijelentés azt sugallja, hogy a gazdaságpolitikai mozgástér jelentős része külső elvárások mentén alakulhatna, és az új szereplőktől nem egyszerű alkalmazkodást, hanem gyors, látványos irányváltást várnak. A hangsúly azon van, hogy minél hamarabb bizalmi jelzést küldjenek a nemzetközi szereplők felé, még akkor is, ha ez belpolitikai feszültségekkel járhat. Raskó György egyértelművé tette, hogy a folyamatot nem szabad halogatni, és már a kezdetektől világos irányt kell mutatni. Ennek része az is, hogy a társadalmat fel kell készíteni azokra a változásokra, amelyek az új gazdaságpolitikai szemléletből következnek. Ahogy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nem lehet elég korán elkezdeni a felkészítést erre.

Magyar Péter előtt az Orbán-intézkedések lebontása

A beszélgetés másik hangsúlyos eleme az volt, hogy az Orbán-kormány által bevezetett intézkedéseket felül kell vizsgálni, és több esetben meg is kell szüntetni. Ennek kapcsán így fogalmazott:

Az Orbán-kormány olyan népjóléti intézkedéseket hozott, amelyek hosszú távon nem fenntarthatók, ilyen pl. az árrésstop, az üzemanyagok úgymond védőára. Ezt valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni.

Ez a megközelítés azt vetíti előre, hogy a jelenlegi árvédelmi intézkedések fokozatos megszüntetése már rövid távon napirendre kerülhetne. Bár a megfogalmazás a „zökkenőmentességet” hangsúlyozza, a gyakorlatban ezek a lépések közvetlen hatással lehetnek a mindennapi kiadásokra. Az infláció kérdésében szintén óvatos, de figyelmeztető hangvétel jelent meg. Bár jelenleg nem látnak komoly nyomást az élelmiszerárak terén, a jövőre nézve már árnyaltabb a kép. A beszélgetésben elhangzott:

Nincsen komoly inflációs nyomás az élelmiszerárak tekintetében… De az infláció esetleg néhány százalékkal ezeken a területeken gyorsulhat.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a korábban említett intézkedések – például az árkorlátozások kivezetése – önmagukban is áremelkedést idézhetnek elő.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 107 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. április 14. 13:51
optimista-2 2026. április 14. 12:57 Zavaros Peti 480 Ft-os benzin árat kért Orbántól. Na most bevezetheti..." Ajánlom Rogánék figyelmébe. Naponta tegyék fel a Redditre a többi lilaködös ígéretükkel együtt.
Válasz erre
0
0
19Vs1...
2026. április 14. 13:47
massivement519Vs1... 2026. április 14. 13:04 Ja, gondolom ez minden vágyuk, hogy a hülye narancstálib magyarokkal foglalkozzanak a háború közepén. Ostoba balfaszmagyar... Kedves massivement5 Azt elfelejtetted ideírni , hogy trágyával etetett - egybites- gomba . Igen , elég nagy balfaszmagyar vagyok . Ha Róma ráért helytartókat küldeni teszem azt Jeruzsálembe , akkor az ukránok is megtehetik . Pénz dögivel , ember doszta . Ráadásul petya első dolga átküldeni a 110 tonna aranyat / csak , hogy az aranymíveseknek legyen miből budit , bidét önteniük /. Van ott még "pár" cent is mellette , hogy az meg ne romoljon hozzá csapja -grátisz- a küldeményhez . Mielőtt kritizálsz , várd ki a végét , sorra kerül , ne aggódj . U.i.: a jelzőktől igazán megkímélhetnél - én sem teszem ,bár megérdemelnéd- köszönöm .
Válasz erre
0
0
néhai Ch.Pilot
2026. április 14. 13:45
Helyes! Az a marha 3,3 millió szavazó tudja meg minél előbb, milyen az Antikrisztus ígéreteire hallgatni, és a szerény gyarapodás helyett drasztikusan elszegényedni! Joguk van hozzá! :-)
Válasz erre
1
0
falcatus-2
•••
2026. április 14. 13:41 Szerkesztve
massivement5 2026. április 14. 13:02 Hitelből osztogattak, loptak a narancsbazsevás cigányok, szórták a pénzt stadionra meg a faszságokra, utána meg csodálkoznak, ha vissza kell fizetni..." Szerencsétlen félnótás. Olyan, mint a japán dzsungelharcos. A háború után még évtizedekkel is elfogja a harci hév. Milyen hitelből kinek, mit osztogattak? Milyen f-ra szórták a pénzt? Hát eddig nem az volt a rögeszméje, hogy elloptak mindent, h gyerek? Mit kell visszafizetni és kinek ? Ez a féleszű a redditről megmaradt lejárt szavatosságú ostobaságait szórja ész nélkül még mindig. Hitelből azt vásároltuk vissza, amit az őszödi böszme némi baksisért elsikkasztott.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!