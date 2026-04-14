Ha bárkiben maradt volna kétely, Raskó György megszólalt: sürgette Magyar Pétert, hogy teljesítse Brüsszel elvárásait, és vezesse ki az Orbán-kormány népjóléti intézkedéseit

Alig csillapodtak a választások utáni hullámok, máris kijelölték az irányt az új politikai szereplők számára. Az RTL reggeli műsorában egyértelműen kirajzolódott, milyen elvárások mentén képzelik el Magyar Péter politikáját, és milyen lépések árán juthatna forrásokhoz az ország.
Az RTL élő bejelentkezésében nem sokáig maradt kérdés, milyen irányba terelnék Magyar Péter jövőbeli politikáját. A beszélgetés során Raskó György agrárközgazdász világossá tette, hogy szerinte nincs idő kivárásra, az új vezetésnek azonnal cselekednie kell, és már az első pillanattól jeleznie kell elköteleződését a külső elvárások iránt. A megszólalás egyik központi eleme az volt, hogy az új kormányzatnak gyorsított tempóban kellene megfelelnie a brüsszeli elvárásoknak. Mint fogalmazott:
Magyarország új kormánya komolyan gondolja azt, hogy azokat az elvárásokat gyorsított ütemben teljesíti, amik kellenek ahhoz, hogy az uniós források érkezzenek Magyarországra a következő hónapokban.
Ez a kijelentés azt sugallja, hogy a gazdaságpolitikai mozgástér jelentős része külső elvárások mentén alakulhatna, és az új szereplőktől nem egyszerű alkalmazkodást, hanem gyors, látványos irányváltást várnak. A hangsúly azon van, hogy minél hamarabb bizalmi jelzést küldjenek a nemzetközi szereplők felé, még akkor is, ha ez belpolitikai feszültségekkel járhat. Raskó György egyértelművé tette, hogy a folyamatot nem szabad halogatni, és már a kezdetektől világos irányt kell mutatni. Ennek része az is, hogy a társadalmat fel kell készíteni azokra a változásokra, amelyek az új gazdaságpolitikai szemléletből következnek. Ahogy fogalmazott:
Nem lehet elég korán elkezdeni a felkészítést erre.
A beszélgetés másik hangsúlyos eleme az volt, hogy az Orbán-kormány által bevezetett intézkedéseket felül kell vizsgálni, és több esetben meg is kell szüntetni. Ennek kapcsán így fogalmazott:
Az Orbán-kormány olyan népjóléti intézkedéseket hozott, amelyek hosszú távon nem fenntarthatók, ilyen pl. az árrésstop, az üzemanyagok úgymond védőára. Ezt valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni.
Ez a megközelítés azt vetíti előre, hogy a jelenlegi árvédelmi intézkedések fokozatos megszüntetése már rövid távon napirendre kerülhetne. Bár a megfogalmazás a „zökkenőmentességet” hangsúlyozza, a gyakorlatban ezek a lépések közvetlen hatással lehetnek a mindennapi kiadásokra. Az infláció kérdésében szintén óvatos, de figyelmeztető hangvétel jelent meg. Bár jelenleg nem látnak komoly nyomást az élelmiszerárak terén, a jövőre nézve már árnyaltabb a kép. A beszélgetésben elhangzott:
Nincsen komoly inflációs nyomás az élelmiszerárak tekintetében… De az infláció esetleg néhány százalékkal ezeken a területeken gyorsulhat.
Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a korábban említett intézkedések – például az árkorlátozások kivezetése – önmagukban is áremelkedést idézhetnek elő.
