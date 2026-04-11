Aktivizálta magát Tseber: vélt fideszes árulókra vadászik Magyar Péter ukrán kém barátja

Kivel találkozott Rácz András Kijevben? A kémügy miatt Magyarországról kiutasított Tseber Rolanddal
Nyilván „tök véletlen” futottak össze.
A kárpátaljai Tisza Sziget-alapító nem bír magával.
Hiszitek-e, hogy az ukrán hatalom egyes képviselői támogathatják az álláspontját, sőt akár szurkolhatnak is a hitvány Viktor Orbánnak, aki mindent Ukrajna ellen tesz? Ha igen, miért? – szegezte a kérdést követőinek Tseber Roland a Facebookon.
A Magyarország területéről kitiltott kém – nem mellesleg kárpátaljai Tisza Sziget-alapító – posztja alatti kommentelők javarésze természetesen a kárpátaljai magyarokat gyanúsítja árulással, és akad olyan is, aki Magyar Pétert élteti.
A Tseber Rolanddal kapcsolatos első nagy horderejű botrány 2025 tavaszán robbant ki, amikor kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat emberei behálózták a Tisza Pártot. A központi figurák Tseber Roland és Holló István voltak.
Tseber szoros kapcsolatba került Magyar Péterrel – olyannyira, hogy segített megszervezni a Tisza-vezér ukrajnai utazását, sőt kárpátaljai Tisza-szervezetet is alapított. Tsebert 2025 tavaszán kiutasították Magyarország területéről: kiderült, hogy négy útlevele van, és kapcsolatai az ukrán titkosszolgálat legmagasabb szintjéig érnek.
Az ukrán Tisza-szövetséges továbbra is kiemelten foglalkozik hazánkkal: nemrég bevallotta, hogy több magyar barátja és szervezet van, akik és amelyek támogatják őt; legutóbb pedig ballisztikus rakétával fenyegetőzve próbálta kioktatni a magyar miniszterelnököt.
Nyitókép: Facebook