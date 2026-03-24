Felfoghatatlan, ami Nyugaton történik: Pekinggel és Vuhannal került egy ligába London és Párizs!

Világszerte a városok csupán 14 százalékában megfelelő a levegő minősége, ami romlást jelent az előző évhez képest, amikor még 17 százalék volt ez az arány – írja az Euronews.

A svájci IQAir légszennyezettséget monitorozó vállalat legfrissebb, 2025 World Air Quality Report című jelentésében 143 ország, régió és terület összesen 9446 városának adatait vizsgálta. Az eredmények szerint globálisan romlik a levegő állapota, amit elsősorban az emberi tevékenységhez köthető klímaváltozás hajt. 2025-ben különösen az erdő- és bozóttüzek füstje rontotta jelentősen a levegő minőségét, de a porviharok, valamint a fosszilis energiahordozók használata miatt erősödő szélsőséges időjárási jelenségek is komoly szerepet játszottak ebben.