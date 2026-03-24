európában levegő minőség levegő párizs london

Felfoghatatlan, ami Nyugaton történik: Pekinggel és Vuhannal került egy ligába London és Párizs!

2026. március 24. 08:29

Európában csak hárman úszták meg.

2026. március 24. 08:29
null

Világszerte a városok csupán 14 százalékában megfelelő a levegő minősége, ami romlást jelent az előző évhez képest, amikor még 17 százalék volt ez az arány – írja az Euronews

A svájci IQAir légszennyezettséget monitorozó vállalat legfrissebb, 2025 World Air Quality Report című jelentésében 143 ország, régió és terület összesen 9446 városának adatait vizsgálta. Az eredmények szerint globálisan romlik a levegő állapota, amit elsősorban az emberi tevékenységhez köthető klímaváltozás hajt. 2025-ben különösen az erdő- és bozóttüzek füstje rontotta jelentősen a levegő minőségét, de a porviharok, valamint a fosszilis energiahordozók használata miatt erősödő szélsőséges időjárási jelenségek is komoly szerepet játszottak ebben.

Az Európai Unió történetének egyik legsúlyosabb tűzvészidőszakában hatalmas lángok pusztítottak szerte a kontinensen, amelyek augusztusban tetőztek: erdők és lakóépületek váltak a tűz martalékává. Eközben a szélsőséges időjárás – például a halálos hőhullámok, áradások és aszályok – legalább 43 milliárd euró közvetlen gazdasági veszteséget okozott Európában.

Az World Health Organization iránymutatásai meghatározzák a PM2,5 néven ismert finom részecskék biztonságos szintjét, mivel ezek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezek a 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék belélegezve mélyen a tüdőbe jutnak, sőt a véráramba is bekerülhetnek. Kutatások összefüggésbe hozzák őket többek között légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségekkel, valamint daganatos megbetegedésekkel.

Európában mára mindössze három ország felel meg ezeknek a határértékeknek.

Hol a legjobb és a legrosszabb a levegő?

2025-ben Európában csak Andorra, Észtország és Izland maradt a WHO által meghatározott éves PM2,5-határérték (5 µg/m³) alatt.

Világszinten összesen 13 ország és terület teljesíti ezt a kritériumot, köztük a fenti három európai állam. Rajtuk kívül ide tartozik például Ausztrália, Barbados, Bermuda, Francia Polinézia, Grenada, Új-Kaledónia, Panama, Puerto Rico, Réunion és az Amerikai Virgin-szigetek.

Ez azt jelenti, hogy 

a vizsgált 143 országból 130 – vagyis mintegy 91 százalék – nem éri el a biztonságos levegőminőségi szintet.

A legrosszabb helyzetben Pakisztán, Banglades, Tádzsikisztán, Csád és a Kongói Demokratikus Köztársaság van, ahol a legmagasabb a szennyezettség.

A világ 25 legszennyezettebb városa kizárólag India, Pakisztán és Kína területén található, és a négy legrosszabb közül három Indiában van. Egy 2024-es elemzés szerint a fő szennyező források közé tartozik a közlekedés, az ipari kibocsátás, az útfelületekről származó por, valamint az illegális hulladéklerakás. 

Budapest a 41. helyet foglalta el a listán.

A lista másik végén a Nieuwoudtville nevű dél-afrikai település áll, ahol mindössze 1,0 µg/m³ az éves átlagos PM2,5-szint. A Karoo Namaqualand régióban fekvő, zord tájáról ismert település az évente virágba boruló mezőinek köszönhetően kedvelt úti cél a természetkedvelők körében.

Mi a helyzet Európában?

2025-ben Európában vegyesen alakult a levegő minősége: 23 országban nőtt az éves átlagos PM2,5-szint, míg 18 államban javulás volt megfigyelhető, és egy ország idén először szerepelt az elemzésben.

A finom részecskeszennyezés különösen Svájc és Görögország esetében ugrott meg jelentősen, több mint 30 százalékkal. Ennek hátterében főként az észak-amerikai erdőtüzek füstje, valamint az Afrikából érkező szaharai por áll. Ezzel szemben Málta mutatta a legnagyobb javulást, közel 24 százalékos csökkenéssel, ami részben az energiarendszer átalakításának és a közlekedési kibocsátások visszafogását célzó intézkedéseknek köszönhető.

Az IQAir valós idejű adatokon alapuló, folyamatosan frissített rangsora szerint a cikk készítésekor 

Párizs a világ öt legszennyezettebb városa között szerepelt olyan nagyvárosok mellett, mint Peking, Dakka, Vuhan és Szöul. London szintén bekerült a tíz legrosszabb levegőjű város közé.

Március 19-én az Copernicus Légkörfigyelő Szolgálat riasztást adott ki a megemelkedett PM2,5-szintek miatt Európa több térségében. A jelenséget több tényező együttes hatása okozza: a mezőgazdaságból származó, szezonálisan növekvő ammóniakibocsátás (például műtrágyahasználatból), egyes pollenek magas koncentrációja, valamint a tartósan szélcsendes időjárás.

A Copernicus szerint a fosszilis tüzelőanyagok égetése miatt kialakuló alap-szennyezés – különösen Kelet-Európa és a Balkán bizonyos részein – továbbra is folyamatosan rontja a levegő minőségét.

Az előrejelzések alapján a következő napokban több nyugat-európai ország is érintett lehet, köztük Németország, Franciaország, Hollandia, Belgium, az Egyesült Királyság és Írország.

Fotó: Arun SANKAR / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2026. március 24. 10:13
Mégis az agyonlégszennyezett ázsiai országokban élnek 100 meg 120 évig az emberek...ki érti ezt? :) Egyébként meg nem muszáj nagyvárosban élni, Charlie már harminc évvel ezelőtt megénekelte, hogy "Vidékre költözöm, a kertem öntözöm... " :)
Dixtroy
2026. március 24. 08:49
" az emberi tevékenységhez köthető klímaváltozás" Kötni lehet hozzá, csak oksági viszony nincsen.
74bro
•••
2026. március 24. 08:47 Szerkesztve
Az ember természetéhez tartozik, hogy szennyezi a környezetét. Hogy milyen levegő lehetett egy ablak nélküli, középkori viskóban, ahol három nemzedék zsúfolódott össze télen a jószággal együtt, el sem tudjuk képzelni. De sírjunk egy kicsit, mert mert a modern világ kritikája olyan trendi. Tök rossz nyolcvan évig élni, ilyen rettenetes körülmények között.
polárüveg
2026. március 24. 08:43
A kínai nagyvárosok régi szmogja a mai utazók szerint nem érzékelhető. A sivatagokban olyan méretű ültetéseket hajtottak végre, ami már globálisan is értékelhető az erről szóló cikkek, tanulmányok szerint. A közlekedés elektrizációja, a napelemek és tárolók használata messze előrébb, mint Európában. Sorban épültek az atomerőműveik és vízerőműveik. A fűtést folyamatosan hőszivattyúsra cserélik. Ilyen módon sajnos, fals az összehasonlítás. Az európai nagy zöldátállás csak ideológiai, valójában az atomerőművek leállítása miatt Európa energiaellátása alapjában olaj- és gázfüggő lett, és a megújulók ész nélküli erőltetése miatti hektikussága miatt pedig a tőzsdei spekulációs kasszagép áldozata lett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!