Totális összeomlás a fővárosban: brutális hideg és sötétség csapott le Ukrajnára

Január végén Donald Trump azt állította, hogy Vlagyimir Putyin ideiglenesen beleegyezett a kijevi energialétesítmények elleni támadások szüneteltetésébe.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások február 1-jén folytatódnak Abu Dhabiban. Bár Kijev hivatalosan nem erősítette meg az orosz ígéretet, a megbeszélések irányából sokan arra következtetnek, hogy Moszkva esetleg nyitott lehet egy korlátozott kompromisszumra.

A legnagyobb csapást Troyescsinában a TETS–6 hőerőmű kiesése jelentette, amely korábban Kijev egyik legfontosabb energiaforrása volt. A helyi vezetés attól tart, hogy a hideg további romlásával a víz- és szennyvízrendszer is összeomolhat.

A kerület adminisztrátora élesen bírálta a városvezetést és Vitali Klitschko főpolgármestert a felkészülés hiánya miatt,

miközben több száz rászorulót próbálnak ideiglenes fűtéssel és árammal ellátni iskolákban és óvodákban.