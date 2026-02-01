Ft
02. 01.
vasárnap
02. 01.
vasárnap
vlagyimir putyin fűtés mínusz egyesült államok donald trump ukrajna

Totális összeomlás a fővárosban: brutális hideg és sötétség csapott le Ukrajnára

2026. február 01. 10:16

Miközben Kijev egyik legnagyobb kerülete fűtés nélkül küzd a mínuszokkal, a háttérben olyan béketárgyalások zajlanak, amelyek akár fordulatot is hozhatnak az ukrajnai háborúban.

2026. február 01. 10:16
null

Kijev Troyescsina kerületében a tél szó szerint életveszélyessé vált – írja a The Economist

A csaknem 300 ezer lakosú városrész már napok óta központi fűtés nélkül maradt, miközben a hőmérséklet –15 Celsius-fok alá süllyedt. 

Az áramhálózat a fűtőeszközök miatti túlterheléstől sorra omlik össze, a szerelők pedig emberfeletti munkát végeznek a brutális lakótelepek között. A helyzet a Kijev elleni orosz csapások közvetlen következménye: az energiainfrastruktúra módszeres rombolása miatt a város egyre sebezhetőbbé vált.

A válság közepette azonban halvány diplomáciai remény is felcsillant. 

Január végén Donald Trump azt állította, hogy Vlagyimir Putyin ideiglenesen beleegyezett a kijevi energialétesítmények elleni támadások szüneteltetésébe.

Az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások február 1-jén folytatódnak Abu Dhabiban. Bár Kijev hivatalosan nem erősítette meg az orosz ígéretet, a megbeszélések irányából sokan arra következtetnek, hogy Moszkva esetleg nyitott lehet egy korlátozott kompromisszumra.

A legnagyobb csapást Troyescsinában a TETS–6 hőerőmű kiesése jelentette, amely korábban Kijev egyik legfontosabb energiaforrása volt. A helyi vezetés attól tart, hogy a hideg további romlásával a víz- és szennyvízrendszer is összeomolhat. 

A kerület adminisztrátora élesen bírálta a városvezetést és Vitali Klitschko főpolgármestert a felkészülés hiánya miatt, 

miközben több száz rászorulót próbálnak ideiglenes fűtéssel és árammal ellátni iskolákban és óvodákban.

A háttérben zajló béketárgyalásokon továbbra is a területi kérdések és a biztonsági garanciák jelentik a fő akadályt. Ukrajna a jelenlegi frontvonal befagyasztását, Oroszország pedig további engedményeket szeretne. 

Közben Volodimir Zelenszkij kormánya kettős stratégiát követ: nyitott a fájdalmas kompromisszumra, de egyúttal felkészül egy hosszú háborúra is. 

Troyescsinában azonban kevesen hisznek a gyors békében – ott mindenki a túlélésre rendezkedett be, és februárt akarja átvészelni bármi áron.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Virginie Nguyen Hoang / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 01. 11:52
Minek ide ☢️. ???
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 01. 11:52
Minek ide ☢️. ???
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. február 01. 11:29
A nagymamák miatt nincs még béke. A Trump, Putyin és Zelenszkij nagymamája miatt. Mindig lusta kötéssel kötöttek. Most a béke is így készül. Ilyen mintát hoztak otthonról.
Válasz erre
0
0
magyar-850
2026. február 01. 11:25
Bírálták Klicskot a felkészülés hiánya miatt????? Csak az a kérdés hogy lehet felkészülni egy ilyen szitura.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!