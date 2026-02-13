Ft
háború Háború Ukrajnában Németország Boris Pistorius Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Ennek már a fele sem tréfa: megkapták az ukránok a szuperfegyvert – tapsolnak örömükben a németek

2026. február 13. 18:59

Boldog lehet Zelenszkij, nem üres kézzel távozik Münchenből.

2026. február 13. 18:59
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Münchenben meglátogatta az első német-ukrán vegyes vállalatot, amely drónokat gyárt az ukrán hadsereg számára, és átvette az első közös gyártású csapásmérő drónt.

„Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna” – írta a Telegramon Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.

Az elnök azt is közölte, hogy az év végéig tíz új közös dróngyár megnyitását tervezik Ukrajnában.

„Köszönöm Friedrich Merz kancellárnak, a német kormánynak, személyesen Boris Pistorius védelmi miniszternek és a német népnek. Ukrajna mindig kész megosztani a tapasztalatokat, amelyeket az élet védelme során szereztünk” – tette hozzá.

A német védelmi minisztérium közleményében – amelyet az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett – kiemelte, hogy „a német-ukrán vegyes vállalat kézzelfogható eredményeket mutat”. „A közös vállalatból mindkét fél profitál. Németország ezzel párhuzamosan növeli saját gyártókapacitását és tanul a harctéren szerzett tapasztalatokból” – tette hozzá áll a tárca.

A Frontline Robotics ukrán cég sajtószolgálata szerint az első, Zelenszkij által átvett drón a vállalat által kifejlesztett Linza 3.0 elnevezésű pilóta nélküli eszköz.

Az első ukrán-német védelmi vállalat, a Frontline Robotics és a német Quantum Systems által decemberben alapított Quantum Frontline Industries (QFI) gyártotta, amelyet az ukrán elnök a német védelmi miniszterrel együtt látogatott meg egy titkos helyszínen. „Szeretném kifejezni hálámat ezért a projektért, amely villámgyorsan valósult meg. A harctéren szerzett sikereinkből tanulunk, és az alkalmazott innovációk előnyét élvezzük” – mondta Pistorius.

(MTI)

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

 

