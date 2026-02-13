Ennek már a fele sem tréfa: megkapták az ukránok a szuperfegyvert – tapsolnak örömükben a németek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Münchenben meglátogatta az első német-ukrán vegyes vállalatot, amely drónokat gyárt az ukrán hadsereg számára, és átvette az első közös gyártású csapásmérő drónt.

„Megtekintettük a gyártósort és az első drón repülését. Ez egy modern ukrán technológia, amely már éles harci helyzetben bizonyított. Mesterséges intelligenciával felszerelt, képes csapásokat mérni, felderíteni és védeni katonáinkat. Már idén tízezer itt gyártott drónt kap Ukrajna” – írta a Telegramon Zelenszkij, aki a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciára érkezett Németországba.