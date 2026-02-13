Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában genf béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország béketárgyalás Dmitrij Peszkov Egyesült Államok

Derült égből: megüzenték a Kremlből – váratlan helyszínen folytatódik a béketárgyalás

2026. február 13. 17:30

Terítéken az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv.

2026. február 13. 17:30
null

Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.

A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz”

– mondta. Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat.

A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. február 13. 18:15
Minden tárgyalásnak azzal kell végződnie, hogy az oroszokkal nem lehet tárgyalni, mert csak az erőből értenek! A zsidóság ukrajnai háborúját a béke szellője sem érheti..! A Világháború folytatódik! Zavartalanul..!
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 13. 17:40
Már uncsi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!