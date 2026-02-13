Derült égből: megüzenték a Kremlből – váratlan helyszínen folytatódik a béketárgyalás

Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.

A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz”

– mondta. Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.