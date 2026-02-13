Derült égből: megüzenték a Kremlből – váratlan helyszínen folytatódik a béketárgyalás

Nagy bajban van Zelenszkij: megállapodott Trump és Putyin
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Terítéken az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv.
Február 17-én és 18-án Genfben ülnek tárgyalóasztalhoz ismét Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtóval.
A következő tárgyalási forduló (...) háromoldalú formátumban Genfben lesz”
– mondta. Bejelentette, hogy az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó vezeti majd. A két előző találkozón az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők törzséhez tartozó hírszerző főcsoportfőnökség parancsnoka vezette.
A háromoldalú biztonsági munkacsoport január végén és február elején Abu-Dzabiban tartott zártkörű tárgyalásokat.
A felek megvitatták az Egyesült Államok által előterjesztett béketerv megoldatlan kérdéseit. A második forduló eredményeként Oroszország és Ukrajna kicserélt 157-157 hadifoglyot.
(MTI)
Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP
