02. 13.
péntek
02. 13.
péntek
genf Zelenszkij orosz-ukrán háború béketárgyalás

Valami elindult: újabb forduló az orosz–ukrán béketárgyalásokban

2026. február 13. 18:17

Valami megmozdult a diplomáciai fronton. Jövő héten újabb béketárgyalások kezdődnek Ukrajna és Oroszország között, amerikai közvetítéssel, Genfben. Kijev azonban már a rajt előtt bírálja Moszkva küldöttségét, amelyet Vlagyimir Putyin egyik bizalmasa vezet.

2026. február 13. 18:17
null

A Politico értesülése szerint jövő kedden és szerdán, február 17–18-án Genf ad otthont az újabb béketárgyalások fordulójának, amelyeket az Egyesült Államok közvetítésével tartanak meg Ukrajna és Oroszország között. A tárgyalások időpontját és helyszínét Volodimir Zelenszkij sajtóirodája is megerősítette, hozzátéve, hogy az ukrán delegáció már megkezdte a felkészülést.

Moszkvát Vlagyimir Medinszkij képviseli, aki korábban az isztambuli egyeztetéseken vezette az orosz küldöttséget. Az ukrán sajtó már a kinevezését is negatív jelzésként értékelte. A Kyiv Independent a közelmúltban ál-történésznek nevezte, míg Zelenszkij a múlt héten úgy fogalmazott, hogy Medinszkij megszólalásai 

egy olyan történelmi eligazítás egy forgatókönyvből, amelyet mindenki sokszor hallott már korábban.

Az előző tárgyalási körre február elején Abu-Dzabiban került sor. A felek azóta végrehajtották az első fogolycserét a tavaly októberi megállapodás óta, ami arra utal, hogy a teljes bizalmatlanság közepette is akadnak kézzelfogható lépések. A Politico beszámolója szerint két európai tisztviselő és egy magas rangú amerikai illetékes azt közölte, Washington világossá tette Kijev számára: 

addig nem véglegesítenek biztonsági garanciákat Ukrajna jövőbeni védelmére, amíg nem születik átfogó megállapodás a háború lezárásáról.

Miközben az orosz–ukrán háború hamarosan az ötödik évébe lép, a genfi béketárgyalások már a kezdés előtt politikai üzenetek terepévé váltak. Az ukrán fél korábbi tapasztalatai alapján élesen bírálja az orosz delegáció vezetőjét, Moszkva azonban láthatóan nem kívánt új arcot küldeni az asztalhoz. Hogy a következő forduló több lesz-e a korábbiaknál, az egyelőre nyitott kérdés. Az viszont biztos, hogy a tárgyalóasztal körül továbbra is legalább akkora a feszültség, mint a frontvonalon.

Nyitókép: Vlagyimir Medinszkij / Yasin AKGUL / AFP

tapir32
2026. február 13. 20:17
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
tapir32
2026. február 13. 19:43
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
johannluipigus
2026. február 13. 19:27
"Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. "
tapir32
2026. február 13. 19:23
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!