Valami elindult: újabb forduló az orosz–ukrán béketárgyalásokban

A Politico értesülése szerint jövő kedden és szerdán, február 17–18-án Genf ad otthont az újabb béketárgyalások fordulójának, amelyeket az Egyesült Államok közvetítésével tartanak meg Ukrajna és Oroszország között. A tárgyalások időpontját és helyszínét Volodimir Zelenszkij sajtóirodája is megerősítette, hozzátéve, hogy az ukrán delegáció már megkezdte a felkészülést.

Moszkvát Vlagyimir Medinszkij képviseli, aki korábban az isztambuli egyeztetéseken vezette az orosz küldöttséget. Az ukrán sajtó már a kinevezését is negatív jelzésként értékelte. A Kyiv Independent a közelmúltban ál-történésznek nevezte, míg Zelenszkij a múlt héten úgy fogalmazott, hogy Medinszkij megszólalásai