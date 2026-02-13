Valami elindult: újabb forduló az orosz–ukrán béketárgyalásokban

Áttörés jöhet Abu-Dzabi után: biztató jelek az orosz–ukrán–amerikai egyeztetésekben
Produktívnak és biztatónak nevezte Washington az orosz–ukrán–amerikai egyeztetéseket, amelyek a háború befejezésének lehetőségeit vizsgálták.
Valami megmozdult a diplomáciai fronton. Jövő héten újabb béketárgyalások kezdődnek Ukrajna és Oroszország között, amerikai közvetítéssel, Genfben. Kijev azonban már a rajt előtt bírálja Moszkva küldöttségét, amelyet Vlagyimir Putyin egyik bizalmasa vezet.
A Politico értesülése szerint jövő kedden és szerdán, február 17–18-án Genf ad otthont az újabb béketárgyalások fordulójának, amelyeket az Egyesült Államok közvetítésével tartanak meg Ukrajna és Oroszország között. A tárgyalások időpontját és helyszínét Volodimir Zelenszkij sajtóirodája is megerősítette, hozzátéve, hogy az ukrán delegáció már megkezdte a felkészülést.
Moszkvát Vlagyimir Medinszkij képviseli, aki korábban az isztambuli egyeztetéseken vezette az orosz küldöttséget. Az ukrán sajtó már a kinevezését is negatív jelzésként értékelte. A Kyiv Independent a közelmúltban ál-történésznek nevezte, míg Zelenszkij a múlt héten úgy fogalmazott, hogy Medinszkij megszólalásai
egy olyan történelmi eligazítás egy forgatókönyvből, amelyet mindenki sokszor hallott már korábban.
Az előző tárgyalási körre február elején Abu-Dzabiban került sor. A felek azóta végrehajtották az első fogolycserét a tavaly októberi megállapodás óta, ami arra utal, hogy a teljes bizalmatlanság közepette is akadnak kézzelfogható lépések. A Politico beszámolója szerint két európai tisztviselő és egy magas rangú amerikai illetékes azt közölte, Washington világossá tette Kijev számára:
addig nem véglegesítenek biztonsági garanciákat Ukrajna jövőbeni védelmére, amíg nem születik átfogó megállapodás a háború lezárásáról.
Miközben az orosz–ukrán háború hamarosan az ötödik évébe lép, a genfi béketárgyalások már a kezdés előtt politikai üzenetek terepévé váltak. Az ukrán fél korábbi tapasztalatai alapján élesen bírálja az orosz delegáció vezetőjét, Moszkva azonban láthatóan nem kívánt új arcot küldeni az asztalhoz. Hogy a következő forduló több lesz-e a korábbiaknál, az egyelőre nyitott kérdés. Az viszont biztos, hogy a tárgyalóasztal körül továbbra is legalább akkora a feszültség, mint a frontvonalon.
