„Szolónt – akit a demokrácia atyjának is neveztek – Krisztus előtt 594-ben választották meg Athén vezetőjévé. Ő volt az, aki az athéni polgároknak először adta meg a jogot, hogy részt vegyenek a közügyekben és a döntéshozatalban. Ekkortól mintegy ötvenezer athéni polgár részt vehetett az agorán, ahol a közös ügyekben döntöttek az eklészián, vagyis a népgyűlésen. Gyakorolhatták többek között az osztrakizmust, vagyis a cserépszavazást (évente egyszer), amikor is megszabadulhattak a népszerűtlen, megválasztott politikusaiktól. Az athéni polgárok igyekeztek tisztességesen és értelmes módon dönteni és viselkedni, részt venni a közéletben, az elérendő szint volt az araté, vagyis a kiválóság. Azokat a tudatlanokat viszont, akik nem vettek részt semmilyen közéleti tevékenységben, egyszerűen idiótáknak nevezték.

Nos, a XXI. század új fejleményei igencsak aggasztóak. És minderről a januári davosi világtalálkozón pontosan meggyőződhettünk. A világelit Larry Finktől mondjuk a Palantir CEO-jáig, Alex Karpig vagy Yuval Noah Harari világátalakító, transzhumanizmus és MI-hívő „filozófusig” magasról tesznek arra, hogy mit szeretne a civil polgárok vagy a munkavállalók sokasága.