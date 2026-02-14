A 2008-as globális pénzügyi válságnak összetett hatásai voltak, jóval túlnyúltak a gazdasági következményeken. A válság elszenvedői egyre inkább megkérdőjelezték a gyakran axiómaként kezelt liberális alaptörténetet. Sokan rájöttek, hogy gondok idején jobb a válaszokat adni képes régi, hierarchikusan strukturált világ s a vele együtt járó tradicionális előjogok. Emiatt az utóbbi évtizedekben a gondolkodást és azon keresztül a politikai fősodort uraló liberális-progresszív elit irányt vesztett, nem képes értelmezni a valóságot, nem érti, hogyan térhetett ki az általa vizionált, szerinte elrendelt medréből a történelem.

Ezek a globális körülmények is szerepet játszottak és lehetőséget adtak a félreértelmezett liberális állam és társadalom átformálására, egyúttal a liberális-progresszív, globalista kultúrdiktatúra felszámolására is.

A klasszikus demokrácia még érvelésalapú volt. Érvek, ellenérvek gondos összemérése, nyílt beszédmód, szabad gondolat- és képzettársítások, vibráló, újításokat felszínre hozó szellemi élet jellemezte. Ezzel szemben a 20. század végére kialakuló – az eredeti eszmétől eltávolodó, azt csak nevében őrző – liberális gondolkodás az egyetlen, kizárólagos, evidenciaként kezelt állam-, demokrácia- és jogfelfogást vindikálja.