béke NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Moldova Oroszország Donald Trump Európai Unió

A moldovaiak már orosz támadással riogatnak Brüsszelben

2026. február 04. 16:08

A külügyminiszterük nagyon dicsérte az ukránok kitartását, de mondott kacifántos dolgokat is az Euronews stúdiójában.

2026. február 04. 16:08
null

Oroszország egyre inkább „puha célpontokat” támad, miközben nem mutat valódi konstruktivitást a békefolyamatban – erről beszélt Brüsszelben Mihai Popșoi, Moldova külügyminisztere az Euronews Europe Today című műsorában. Popșoi első hivatalos brüsszeli látogatásán óvatos optimizmussal szólt az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai béketárgyalásokról, ugyanakkor keményen bírálta Moszkvát.

A moldovai diplomácia vezetője szerint bízik Donald Trump adminisztrációjának „valódi békeszándékában”, miközben szerdán Abu-Dzabiban megkezdődik az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások újabb fordulója Oroszország és Ukrajna között. Ezeken a kelet-ukrajnai, részben orosz megszállás alatt álló területek jövője számít az egyik legfőbb vitapontnak.

Popșoi szerint nehéz érdemi párbeszédről beszélni addig,

amíg rakéták repülnek, gyerekek halnak meg, és az emberek fagyoskodnak minden reggel”.

Úgy fogalmazott: a legutóbbi, ukrán energetikai infrastruktúrát ért támadások is azt mutatják, hogy a Kreml nem feltétlenül elkötelezett a békefolyamat iránt.

A külügyminiszter elismerően szólt az ukrán ellenállásról, amely szerinte „hősiesen” tartotta magát az orosz törekvésekkel szemben, és kiemelte: a nemzetközi közösség eddig érdemi támogatást nyújtott Kijevnek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

eljött az ideje egy „tartós, fenntartható és igazságos békének”.

Moldova – amely sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak nem tagja – saját biztonsági helyzetét „jelentős szorongással” jellemezte. Mint mondta, az ország alkotmányos semlegességét „világszerte következetesen egyedül az Orosz Föderáció sértette meg”. Ennek ellenére Chișinău célja változatlan: 2028-ig lezárni az EU-csatlakozási tárgyalásokat.

Mi elvégezzük a nehéz munkát”

– jelentette ki Popșoi.

***

Fotó: Mihai Popșoi / Elena COVALENCO / AFP

