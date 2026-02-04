A moldovaiak már orosz támadással riogatnak Brüsszelben

Oroszország egyre inkább „puha célpontokat” támad, miközben nem mutat valódi konstruktivitást a békefolyamatban – erről beszélt Brüsszelben Mihai Popșoi, Moldova külügyminisztere az Euronews Europe Today című műsorában. Popșoi első hivatalos brüsszeli látogatásán óvatos optimizmussal szólt az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai béketárgyalásokról, ugyanakkor keményen bírálta Moszkvát.

A moldovai diplomácia vezetője szerint bízik Donald Trump adminisztrációjának „valódi békeszándékában”, miközben szerdán Abu-Dzabiban megkezdődik az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások újabb fordulója Oroszország és Ukrajna között. Ezeken a kelet-ukrajnai, részben orosz megszállás alatt álló területek jövője számít az egyik legfőbb vitapontnak.