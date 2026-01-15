Ft
Orbán Viktor szövetségesét támadják Ukrajna miatt: Magyarországot emlegetik és fegyvereket követelnek

2026. január 15. 13:13

Carlo Calenda aggasztónak tartja Giorgia Meloni külpolitikai irányváltását, mert már „csak” felszerelésekről és humanitárius segélyekről esik szó, nem pedig fegyverekről és elrettentésről.

2026. január 15. 13:13
null

Carlo Calenda, az Italia Viva politikusa élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Vlagyimir Putyin „ötödik hadoszlopának” nevezett Európában – írja az Il Foglio.

Calenda Giorgia Meloni olasz miniszterelnök külpolitikai irányváltását is aggasztónak tartja, különösen Ukrajna ügyében:

szerinte a támogatásról szóló új indítványban már csak felszerelésekről és humanitárius segélyekről esik szó, nem pedig fegyverekről és elrettentésről, ami véleménye alapján veszélyes változás.

Eközben a NATO-főtitkár már arra utalt, Kijev új célja a túlélés és nem a győzelem.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

bakafant-28
2026. január 15. 13:56
Meloni egy rakás szar,nem szövetséges.Olyan,mint Fico..Húzd meg,ereszd meg,kint is vagyok,bent is vagyok,meg veletek is vagyok.Aztán ja,nem is.Hagyni kéne ezt,ezek soha nem fognak kiállni mellettünk.De ha valaki tud egy szövetségeshez méltó megnyilvánulást,nosza,ne tartsa magában...
sanya55-2
2026. január 15. 13:43
Semmi nem jár az ukriknak, csak a szájuk
auditorium
2026. január 15. 13:34
Furcsa kép áll most össze a nemzetközi politikában. Az un. szovranista Patrióták (Fidesz, Lega, AfD, FPÖ, Babis ANO-ja,Vox és talán még a román AUR is) AZONOS VÉLEMÉNNYEL vannak a szélsőbalos pártokkal (5csillagos, Azione, Zöldek, részben PD, SPD) Ukrajna felfegyverezése és további anyagi segitségével kapcsolatban. LEÁLLITANÁK. Szerintük BÉKÉT nem lehet várni újabb fegyverkezéssel. Szavazásnál azonban, hiába vannak azonos véleményen, ideológiai okok miatt legfeljebb tartózkodnak vagy a párjuk útmutatása szerint szavaznak...
harald
2026. január 15. 13:20
FRISS !! Ebből minden kiderül - yT :: Mit mondott Meloni Merzről – ez VÉGET vethet Merz karrierjének
