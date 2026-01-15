Orbán Viktor szövetségesét támadják Ukrajna miatt: Magyarországot emlegetik és fegyvereket követelnek

A NATO-főtitkár feladta Ukrajnának az utolsó kenetet: Zelenszkij célja immár csak a túlélés lehet
Mark Rutte úgy fogalmazott, hogy Ukrajna célja nem a győzelem, hanem a túlélés.
Carlo Calenda aggasztónak tartja Giorgia Meloni külpolitikai irányváltását, mert már „csak” felszerelésekről és humanitárius segélyekről esik szó, nem pedig fegyverekről és elrettentésről.
Carlo Calenda, az Italia Viva politikusa élesen bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Vlagyimir Putyin „ötödik hadoszlopának” nevezett Európában – írja az Il Foglio.
Calenda Giorgia Meloni olasz miniszterelnök külpolitikai irányváltását is aggasztónak tartja, különösen Ukrajna ügyében:
szerinte a támogatásról szóló új indítványban már csak felszerelésekről és humanitárius segélyekről esik szó, nem pedig fegyverekről és elrettentésről, ami véleménye alapján veszélyes változás.
Eközben a NATO-főtitkár már arra utalt, Kijev új célja a túlélés és nem a győzelem.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.